Intervistato a Live – Non è la D’Urso, Morgan sembra parlare di droga e pronuncia una frase contro Asia Argento. Barbara D’Urso, però, si dissocia dalle frasi pronunciate in diretta tv dal cantante, che intanto è in collegamento dalla sua casa di Monza per parlare dello sfratto rinviato. Qui il video Mediaset con l’intero momento tratto dalla nuova intervista a Castoldi, andata in onda nell’ultima puntata di mercoledì 19 giugno 2019. Qui in basso: anche la replica di Asia Argento alle precedenti dichiarazioni dell’ex partner.