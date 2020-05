Morgan è tornato a parlare di Bugo e della querelle di Sanremo 2020. In collegamento dalla sua nuova casa, il cantautore di Altrove ha raccontato per la prima volta a Vieni da me di Caterina Balivo alcuni retroscena sul caso dell’anno. Ecco cosa ha detto.

Morgan: “Dov’è Bugo?” e sulla canzone

Ospiti di “Vieni da Me” di Caterina Balivo, Morgan si è lasciato andare ad una serie di dichiarazioni sul caso di Sanremo 2020 dove ha partecipato con Bugo. Come sappiamo tutti il duo è stato escluso dopo che sul palcoscenico l’ex marito di Asia Argento ha interpretato una canzone diversa da quella presentata in gara. Marco Castoldi, questo il suo vero nome, ha ricordando cosa è successo quando Bugo ha deciso di abbandonare il palco di Sanremo 2020:

“Dov’è Bugo? In realtà ho subito incontrato Fiorello che m’ha detto ‘ma che combini?’. Io ero ancora un pò agitato. Poi vedo Fiorello fiondarsi sul palco ed io dalle quinte guardo il palco”.

Il cantautore prosegue il suo inedito racconto dicendo:

“Il mio problema è rimuovere i fogli che sono la prova, la testimonianza della mia bravata. Quindi i fogli sul sintetizzatore che era dietro Fiorello e Amadeus, non potevo andare. Allora ho chiesto a Stefano di andare a prendere quei fogli; è riuscito a prenderli e ha cominciato a correre visto che era inseguito dalle persone. Inseguito dalla gente che diceva ‘dammi i fogli’, non so chi fossero, c’era un delirio dietro il palco“.

Morgan, la sua “Sincero 2.0” a Sanremo 2020

Ma che fine hanno fatto i fogli della canzone “Sincero 2.0” rivisitata da Morgan? A rivelarlo è stato proprio il cantante: ”

“sono stati buttati in un campo di grano e li abbiamo recuperati il giorno dopo e venduti ad un’asta di beneficenza a 6000 mila euro“.

Non solo, il cantante ha anche sottolineato come quel “famoso” foglio sia nato davvero pochissimi minuti prima di salire sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo. “Il foglio dove ho scritto ‘le brutte intenzioni…” quello l’ho pensato un minuto prima di salire sul palco. Non era programmata come cosa, Bugo ha preso il foglio sbagliato” precisa Morgan aggiungendo anche “volevo farla cantare, distribuire i fogli al parterre dove c’erano i vari direttori Rai e farla cantare tipo karaoke. Rovinargli il pezzo fondamentalmente, io ero incazzato nero, infervorato, arrabbiato. Che diamine non si può”