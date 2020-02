Sanremo 2020: l’abbandono di Bugo sul palco dell’Ariston mentre Morgan cantava il loro pezzo completamente cambiato nelle parole, è diventato un video gioco! Chiunque abbia dei dubbi sulla genialità di Morgan dovrebbe correre ai ripari, perché questa è stata una pura operazione di marketing, riuscitissima.

Esibizione di Morgan e Bugo a Sanremo 2020, diventa un videogioco in stile Pokémon

Spopola in rete il video dove un utente ha ricreato le stesse dinamiche dell’esibizione Choc, come direbbe Barbarella, sul palco dell’Ariston. E’ un videogame retrò che ricorda i giochi di ruolo anni ʼ90. Insomma, ancora una volta Morgan, dimostra di essere un genio e di trasformare quella che potenzialmente doveva essere una stratosferica figuraccia di… Bip in qualcosa su cui parlare, disquisire e a cui dedicare intere trasmissioni televisive dei palinsesti sia Mediaset che Rai.

Morgan a Live non è la D’Urso, Bugo a Domenica In

Non c’è dubbio che la strategia di Morgan ha funzionato alla grande: lui è praticamente di casa a Live non è la D’Urso, spiegando le sue ragioni e i motivi che l’hanno portato a cambiare il testo della canzone, e quindi ad essere squalificati. Mentre Bugo è di casa da Zia Mara a Domenica in e in altri programmi Rai.

Da una potenziale figuraccia ad un video game

Lo you tuber che si cela sotto il nome de “Il Santuario di Miki” ha riproposto l’esibizione di Morgan e Bugo in un videogame in salsa Pokémon, Final Fantasy e Zelda dei primi anni ’90.

Eccovi il video:

Il video ripercorre dunque tutta la vicenda, avvenuta a Sanremo, con tanto di testo della canzone Sincero, rivisitata e corretta da Morgan.

“Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza, fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa.

Ma tu sai solo poi provare invidia. Certo non dico che è una forma d’arte. Tu ringrazia il cielo sei su questo palco, rispetta chi ti ci ha portato dentro. Questo sono io…”

E il video è stato realizzato con il RPG Maker che raccoglie una serie di programmi atti alla creazione di giochi di ruolo in stile giapponese sviluppati dal team Enterbrain intorno al 1992, con cui i giocatori hanno dato vita a diverse creazioni su PC e console.