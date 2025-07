Ieri al Giffoni Film Festival Sal Da Vinci è stato protagonista di un vero bagno di folla, accolto con entusiasmo dai fan di tutte le età. L’artista partenopeo ha saputo emozionare il pubblico con la sua presenza e simpatia. La serata si è conclusa con un concerto indimenticabile, durante il quale Sal Da Vinci ha eseguito i suoi più grandi successi. Tra le canzoni più applaudite, non sono mancati i brani storici come Rossetto e caffè. L’evento ha confermato ancora una volta il legame profondo tra il cantante e il suo pubblico.

Giffoni Film Festival 2025, intervista esclusiva a Sal Da Vinci

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Sal Da Vinci. Ai nostri microfoni, il cantante ha dichiarato di essere rimasto colpito dall’affetto dei fan: “C’è stata un’accoglienza adrenalinica, un’esperienza bellissima che sicuramente porterò dietro nel bagaglio della vita. Vado via da qui ricco di sensazioni, mi basta per sopravvivere per un periodo con tutta questa energia”.

Rossetto e caffè è diventato un vero inno grazie alla sua capacità di raccontare con semplicità e autenticità le emozioni quotidiane. Sal Da Vinci spiega che il successo nasce proprio dall’empatia con il pubblico, che si riconosce nelle storie e nei sentimenti della canzone:

“E’ qualcosa di miracoloso quello che è accaduto, io non mi aspetto mai niente. Quando scrivi una canzone non puoi sapere mai quale sarà l’accoglienza del pubblico. Da quando ho consegnato questa canzone al pubblico non è più mia ma è della gente, è come un figlio che consegni alla vita. All’inizio insieme al mio team di lavoro mi sono chiesto cosa stesse accadendo, sono rimasto senza parole quando ho visto quanto la canzone fosse diventata prepotente nel cuore delle persone sono rimasto senza parole. Non posso che ringraziare i ragazzi, la Generazione Zeta, c’è stata una madre che mi ha detto che il figlio ha iniziato a parlare con la mia canzone. Mi sono commosso”.

Sal Da Vinci ha poi commentato l’indiscrezione su una partecipazione come concorrente a Ballando con le Stelle:

“Vengono diffuse tante notizie. Sicuramente è un programma bellissimo, di intrattenimento storico della Rai. Milly Carlucci porta il sentimento in televisione. Nel passato avevo immaginato un’ipotetica partecipazione al programma. Adesso sto facendo altro, ma mai dire mai nella vita. Chi lo sa”.

Il prossimo 6 settembre Sal Da Vinci farà un concerto a Piazza Plebiscito a Napoli. Tantissimi saranno gli ospiti musicali, da Renato Zero a Stefano De Martino:

“Sarà una bellissima festa patronale, con 50 musicisti diretti da Adriano Pennino, un corpo di ballo importante e tanti colleghi che mi verranno a trovare. Sono quelli che hanno fatto parte del mio percorso artistico. Ci sarà anche James Senese”.