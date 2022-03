Arriva su Disney Plus la nuova serie Marvel dedicata a Moon Knight, uno dei personaggi meno noti del mondo fumettistico e per questo aspettata con grande interesse dai fan. Lo show con protagonista Oscar Isaac, già apprezzato protagonista della saga di Star Wars e del film vincitore di sei premi Oscar Dune, arriverà direttamente sulla piattaforma a partire dal 30 marzo e noi di SuperguidaTV abbiamo potuto vedere in anteprima sul grande schermo i primi due episodi.

Moon Knight, la trama della serie

La serie segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Il più DC dei prodotti Marvel

Abbiamo visto in anteprima i primi due episodi e Moon Knight segna un importante punto di svolta per la Marvel, dato che propone finalmente un prodotto a tinte oscure e con molte ombre. Nei primi episodi è evidente che per la prima volta non ci troviamo davanti ad un potere derivante da qualcosa di supereroistico, ma bensì dalla religione egizia e quindi tutto questo rende molto interessante lo sviluppo della storia.

Oscar Isaac dopo Storia di un matrimonio torna protagonista in una serie tv dimostrandosi uno straordinario poliedrico interprete in grado di spaziare da un ruolo all’altro, oltre che ormai un volto amatissimo dal pubblico mainstream. Inquietante al punto giusto è il villain interpretato da Ethan Hawke, mentre sicuramente bisognerà attendere le prossime puntate per capire se e quanto verranno caratterizzati i personaggi secondari.

Moon Knight sotto certi aspetti ricorda nel modo di relazionarsi tra i due io del protagonista Venom, ma rispetto a quest’ultimo la distinzione nel controllo del corpo è molto più marcata e totale. Moon Knight in questi primi episodi ci regala dunque la speranza di un qualcosa di nuovo, che senza dubbio potrà piacere oppure no con la certezza di non lasciare indifferente il pubblico di Disney Plus.

Moon Knight, il cast guidato da Oscar Isaac

Moon Knight vede come detto protaginisti Oscar Isaac e Ethan Hawke, affiancati da May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Oscar Isaac come detto è il grande protagonista della serie e ci ha evidenziato come sia stato difficoltoso per lui rappresentare più personalità nel suo Steven Grant: “Sembrava l’opportunità giusta per fare qualcosa di completamente diverso da quanto si era visto nella Marvel, di concentrarsi sulla lotta interna di questo personaggio e usare l’iconografia egiziana e il genere dei supereroi per parlare del conflitto interiore che sta affrontando questa persona. Il punto di vista iniziale è quello di Steven Grant. Lui non si rende conto del suo lato comico ed in questo, Marvel ha fatto un lavoro eccellente coniugando azione e commedia. La seconda personalità che abbiamo esplorato è quella di Marc, una sorta di oscuro vigilante. Per interpretarlo ho fatto assumere mio fratello che ha interpretato gli altri personaggi a turno con entrambi gli accenti, è stato davvero utile avere qualcuno che conoscevo davanti a me”.

Ethan Hawke come detto è il villain della serie, un personaggio folle al punto giusto anche se non quanto il protagonista secondo lui: “Lui era già pazzo, io dovevo scegliere se essere un pazzo sano di mente oppure un pazzo con una forza malefica. Per me era un enigma, cercare di capire le dinamiche con il personaggio di Oscar ed entrare in sintonia. Una volta che abbiamo distrutto il prisma della realtà, il pubblico vede tutto da un punto di vista distorto. Harrow crede di essere un santo”.

La protagonista femminile è May Calamawy un egittologa tutta da scoprire: “Amo la sua forza perché combatte per le persone e per ciò in cui crede. Allo stesso tempo, è anche molto vulnerabile e spaventata. Questo ruolo è stato davvero divertente per me”.

Ora che vi abbiamo svelato tutto sulla serie, non vi resta che attendere il 30 marzo per vedere Moon Knight su Disney Plus.