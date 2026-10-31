Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie torna dall’11 al 14 novembre 2026 con la sua 23ª edizione, confermandosi uno degli appuntamenti internazionali dedicati al mondo della commedia. La manifestazione, ideata e diretta da Ezio Greggio, si svolgerà nella prestigiosa cornice del Grimaldi Forum del Principato di Monaco e vedrà protagonisti grandi nomi del cinema italiano e internazionale.

Monte-Carlo Film Festival de la Comédie 2026: gli ospiti

A guidare la giuria sarà Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e scrittore, vincitore del David di Donatello come miglior regista esordiente per Notte prima degli esami. Nel corso della sua carriera ha firmato commedie di successo come Ex e Maschi contro femmine, conquistando un posto importante nel panorama cinematografico italiano.

Accanto a lui ci saranno personalità provenienti da diversi ambiti dello spettacolo. Tra i giurati figurano Paul Belmondo, ex pilota di Formula 1 e attore francese, Vanessa Incontrada, volto amatissimo della televisione e interprete per il grande schermo, e Yvonne Sciò, attrice e regista con una carriera internazionale. Sarà dunque una giuria con esperienze e sensibilità differenti, chiamata a valutare le opere in concorso e a premiare talento, originalità e qualità artistica.

Monte-Carlo Film Festival 2026: Luc Besson e Sergio Castellitto ospiti del Gala

Tra i momenti più attesi della manifestazione ci sarà la serata di Gala di sabato 14 novembre, durante la quale si svolgerà la cerimonia di premiazione. Tra gli ospiti annunciati spiccano due protagonisti di primo piano del cinema internazionale: Luc Besson e Sergio Castellitto.

Il regista francese Luc Besson, autore di film celebri come Le Grand Bleu, Nikita, Léon, Il quinto elemento, Lucy e Dogman, sarà tra i nomi di punta di questa edizione. Al suo fianco ci sarà Sergio Castellitto, attore e regista vincitore di tre David di Donatello, noto per interpretazioni in film come L’ora di religione, Non ti muovere e Venuto al mondo. Tra i suoi lavori più recenti figura anche la partecipazione alla serie The Gentlemen.

Gli organizzatori hanno inoltre anticipato che altri ospiti speciali saranno annunciati nelle prossime settimane, alimentando l’attesa per un’edizione che punta a unire cinema, intrattenimento e grandi protagonisti.

Torna lo Short Comedy Award dedicato ai cortometraggi

Il festival continuerà a valorizzare la commedia in tutte le sue forme, con proiezioni in concorso e fuori concorso dedicate al cinema italiano, francese e internazionale. L’obiettivo è dare spazio a un genere capace di intrattenere il pubblico, ma anche di affrontare temi importanti attraverso l’ironia e la leggerezza.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, tornerà anche lo Short Comedy Award, la sezione riservata ai cortometraggi comici. Un’opportunità per registi, attori e produttori che vogliono raccontare storie originali, capaci di divertire e allo stesso tempo stimolare una riflessione.

Fondato da Ezio Greggio insieme a Mario Monicelli, il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie ha contribuito negli anni a dare maggiore visibilità alla commedia nel panorama cinematografico internazionale. La manifestazione si svolge sotto l’Alto Patronage del Principe Alberto II di Monaco e dell’Ambasciata d’Italia, con Radio Monte Carlo nel ruolo di radio ufficiale.

L’appuntamento è quindi dall’11 al 14 novembre al Grimaldi Forum, per quattro giorni dedicati alla commedia e ai suoi protagonisti, con la serata finale che assegnerà i riconoscimenti ai film selezionati.