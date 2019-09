Cosa fa oggi Monica Leofreddi? L’ex conduttrice di Verdetto Finale manca dalla Tv da qualche anno. E’ passato un po’ di tempo, infatti, dall’ultima puntata del programma di Rai 1, da lei condotto nel pomeriggio della Rete.

Monica Leofreddi manca dalla Tv da 2 anni: “Quando torno con un programma? Non dipende da me”

Ancora oggi, però, i telespettatori non l’hanno dimenticata. Tant’è vero che la stessa Monica Leofreddi ha scelto di rispondere loro in un post pubblicato su Instagram; post che, a 2 anni di assenza da una conduzione in Rai, forse ha anche il sapore dello sfogo.

«Mi mancate. In molti con affetto mi scrivete ‘manchi dalla tv‘ oppure ‘quando torni con un tuo programma‘. Io rispondo sempre NON DIPENDE DA ME. Lavoro da quando avevo 16 anni, il lavoro è necessità e dignità in più io ho fatto televisione e sono stata fortunata perché per me è stata una scuola di vita» le parole della giornalista e conduttrice tv romana di 54 anni.

Insomma, ultimamente per Leofreddi non ci sarebbe stata nessuna proposta per una conduzione importante. L’ultima risale appunto al 2017 con Verdetto Finale. Poi, soltanto qualche ospitata nel pomeriggio di Rai 1, tra Vieni da me e La Vita in Diretta.

Quindi, ecco arrivare quello che oggi sembra anche un appello a chi si occupa di palinsesti televisivi o più semplicemente un momento di condivisione con quanti la vorrebbero rivedere in tv e non soltanto come opinionista.

«Mi piacerebbe tornare ad avere un mio programma ed è per questo che vi dico mi mancate – dice infatti la bionda presentatrice –. Vi ringrazio tutti insieme – aggiunge – per l’affetto che mi dimostrate da sempre. Non smetto di sperare!».

Monica Leofreddi e la carriera in Rai

Iniziata negli anni ’80, la carriera di Monica Leofreddi in Rai è stata sin da subito legata al ruolo di inviata: prima per Uno Mattina, poi negli anni a seguire anche per il Festival di Sanremo, Miss Italia, Scommettiamo che, eccetera.

La svolta di carriera, però, è arrivata da metà degli anni ’90 – 2000 e grazie a nuove conduzioni tv: il debutto a La Domenica Sportiva, il bel momento professionale con Italia sul 2 e, infine, nel 2014 l’esperienza di Verdetto finale, terminata purtroppo per lei nel 2017.