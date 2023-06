Monica Bellucci e Tim Burton non si nascondono più. L’attrice italiana ha confermato dalle pagine di Elle France la storia d’amore con il regista di Batman! Dopo mesi di indiscrezioni, l’attrice di Malena ha deciso di rompere il silenzio parlando apertamente della sua vita privata e sentimentale.

Monica Bellucci e Tim Burton, le foto del loro amore

E’ ufficiale: Monica Bellucci e Tim Burton sono una coppia. Dopo mesi di indiscrezioni l’attrice italiana e il regista americano sono usciti allo scoperto confermano la loro relazione. Da diversi mesi si rincorrevano le voci su una presunta storia d’amore tra i due, mai confermate dai diretti interessati paparazzati in diverse occasioni insieme. Questa volta è arrivata la conferma, con tanto di foto di coppia, da parte della bellissima attrice sex symbol. Intervistata da Elle France, la ex moglie di Vincent Cassel ha aperto il suo cuore parlando per la prima volta della storia d’amore con Tim Burton.

“Quello che posso dire è che sono molto felice di aver incontrato l’uomo, prima di tutto. È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita” – ha dichiarato l’attrice precisando – “conosco l’uomo, lo amo, e ora conoscerò il regista, inizia un’altra avventura. Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton“.

La storia d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton

Monica Bellucci e Tim Burton si amano. La notizia di una storia d’amore tra i due impazzava già da diversi mesi, ma l’attrice da sempre restia a parlare della sua vita privata aveva preferito non sbilanciarsi lasciando tutto nel vago. A distanza di mesi ha deciso di confermare il gossip in occasione di una intervista rilasciata al settimanale Elle France poco prima della partenza per Londra dovrà girerà il film “Beetlejuice 2” diretto proprio dal compagno Tim Burton. L’attrice e il regista americano si conoscono da più di dieci anni e si sono incontrati per la prima volta nel 2006 durante il Festival di Cannes.

Successivamente i due si sono rivisti durante il Lumière Film Festival di Lione e da quel momento sono inseparabili. La storia d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton è realtà e per entrambi rappresenta un nuovo inizio dopo due matrimoni falliti. L’attrice in passato è stata sposata con il collega Vincent Cassel dal 1999 al 2013; dal matrimonio sono nate due figlie: Deva e Léonie. Il regista americano, invece, si è sposato nel 2001 con l’attrice Helena Bonham Carter, poi nel 2014 la separazione. I ben informati parlando di un “fantastico colpo di fulmine” tra il regista e l’attrice scattato nel 2022 al Lumière Film Festival di Lione.