Mondiali Calcio Femminile 2019, Italia – Olanda: quarti di finale su Rai1

Cresce l’attesa per la semifinale dei Mondiali di Calcio Femminile 2019 che vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana contro l’Olanda. Una partita imperdibile tutta da seguire in esclusiva su Rai1.

Mondiali di Calcio Femminile 2019, quarti di finale: Italia Olanda su Rai1

Le Azzurre di Milena Bertolini sono pronte a scendere in campo nei quarti di finale dei Mondiali Calcio Femminile 2019. Sabato 29 giugno alle ore 15.00 presso lo Stade du Hainaut di Valenciennes si giocherà la grande sfida tra Italia e Olanda.

L’Olanda, campione d’Europa in carica avendo vinto il titolo mondiale nel 2017, dovrà vedersela con la Nazionale Italiana femminile che si trova a giocare per la seconda volta un quarto di finale. Le Azzurre, infatti, erano riuscite solo nel 1991 a raggiungere un tale risultato. La sfida contro l’Olanda rappresenta per la squadra allenata da Milena Bertolini già un piccolo record, ma è ancora tutto da decidere.

La Nazionale Italiana Femminile torna così a scontrarsi con la Nazionale Orange che nel novembre 2014 aveva fermato i sogni delle Azzurre di partecipare a Canada 2015. Per la sfida contro l’Italia, la ct Sarina Wiengman Glotzbach sembrerebbe intenzionata a non stravolgere la formazione della squadra anche se l’unica incognita è legata al caldo.

Italia Olanda femminile calcio: critiche contro la FIFA

Alle ore 15.00, infatti, sono attese temperature davvero calde e per questo motivo anche Milena Bertolini, commissario tecnico dell’Italia, ha criticato la scelta della FIFA di giocare un quarto di finale così importante a quell’ora.

E’ un po’ strano che questa partita si giochi alle 15, dopo che tutte le altre si sono giocate di sera. Il buon senso avrebbe dovuto far giocare questa gara alle 21. Il caldo si farà sentire, ma sarà uguale per entrambe le squadre. Dispiace che si giochi con questo caldo perché penalizzerà lo spettacolo: di sera avremmo avuto un ritmo diverso.

Anche le orange hanno protestato per l’orario scelto dalla Fifa a cui la ct Sarina Wiegman ha indirizzato una lettera:

Abbiamo scritto una lettera alla Fifa, chiedendo di giocare a un altro orario abbiamo avuto una risposta: giocheremo alle 15. Evidentemente ci sono motivi importanti.