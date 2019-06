Tutto pronto per l’ottava edizione del Campionato Mondiale di Calcio Femminile che si svolgerà in Francia dal 7 giugno 2019. Ecco tutte le novità di questa competizione femminile che vedrà anche il ritorno dell’Italia a 20 anni di assenza.

Campionato mondiale di calcio femminile 2019 in tv

Al via dal 7 giugno 2019 il Campionato Mondiale di Calcio Femminile che si terrà in Francia. A distanza di 20 anni dalla sua ultima partecipazione ci sarà anche la Nazionale Italiana Femminile pronta a giocarsi il tutto per tutto per conquistare il prestigioso trofeo.

Si comincia con la fase a gironi: il 9 giugno la Nazionale Italiana sarà in campo a Valenciennes contro l’Australia. La diretta sarà trasmessa alle ore 12.45 su Rai2 e Sky, rete ufficiale del Campionato Mondiale. Successivamente le ragazze del calcio azzurro dovranno scontarsi il 14 giugno con la Giamaica e il 18 giugno con il Brasile.

A contendersi il titolo finale saranno 24 Nazionali di Calcio, mentre 52 saranno le partite da seguire. Le 24 Nazionali provengono da sei federazioni mondiali e i posti sono stati assegnati dalla FIFA riunitasi in Consiglio lo scorso 2016. Diverse le novità di quest’ottava edizione: a cominciare dall’utilizzo del VAR, video assistant referee, fino all’organizzazione dell’intero calendario.

Mondiale di Calcio Femminile in onda su Rai2 e Sky

Le partite sono organizzate dalla UEFA e non più dalla Concafa, la federazione del Nordamerica, Centroamerica e dei Caraibi, che si era occupata quattro anni fa del Mondiale tenutosi in Canada. Un’altra novità riguarda le squadre partecipanti visto che ci saranno ben quattro esordienti. Si tratta di Cile, Scozia, Giamaica e Sudafrica.