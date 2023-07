Tutto pronto per il debutto dell’Italia nel Mondiale femminile di Calcio 2023. Le giocatrici azzurre, allenate da Milena Bertolini, sono pronte a scendere in campo nel primo match dei Mondiali di Calcio Femminile contro l’Argentina. Ecco dove seguire la partita in tv.

Mondiali di Calcio Femminile 2023: la partite dell’Italia in tv

Cresce l’attesa per il debutto dell’Italia ai Mondiali di Calcio Femminile 2023. Le azzurre di Milena Bertolini scendono in campo lunedì 24 luglio alle ore 8.00 nel primo match della Coppa del Mondo Femminile FIFA contro l’Argentina. La partita è trasmessa in diretta su Rai 1 HD e Raiplay dallo stadio Eden Park di Auckland in Australia.

Ecco le probabili formazioni del match:

ITALIA (4-3-3) – Durante; Di Guglielmo, Salvai, Linari, Boattin; Dragoni, Giugliano, Caruso; Beccari, Giacinti, Bonansea. CT: Milena Bertolini

ARGENTINA (4-2-3-1) – Correa; Braun, Mayorga, Cometti, Stabile; Ippolito, Benitez; Rodriguez, Banini, Bonsegundo; Larroquete. CT: German Portanova

La prima partita dell’Italia al Mondiale Femminile 2023 è trasmessa in diretta su Rai1 dalle ore 8 del mattino, ma anche su RaiPlay e FIFA+. Dopo il primo match, l’Italia di Milena Bertolini tornerà in campo sabato 29 luglio contro la Svezia e poi mercoledì 2 agosto contro il Sudafrica nell’ultima giornata della fase a gironi per accedere agli ottavi di finale.

Calendario Italia dei Mondiali Calcio Femminile 2023: dove vederle in tv

Ecco nel dettaglio tutto il calendario con le partite dell’Italia durante il Mondiale di Calcio Femminile FIFA 2023:

Lunedì 24 luglio : Ore 8.00 italiane: Italia – Argentina a Eden Park (Auckland, Australia). Il match è in diretta tv sulla Rai 1 HD

Ore 8.00 italiane: Italia – Argentina a Eden Park (Auckland, Australia). Il match è in diretta tv sulla Rai 1 HD Sabato 29 luglio : Ore 9.30 italiane: Italia – Svezia allo Sky Stadium (Wellington). La diretta tv è sulla Rai 1 HD

: Ore 9.30 italiane: Italia – Svezia allo Sky Stadium (Wellington). La diretta tv è sulla Rai 1 HD Mercoledì 2 agosto Ore 9.00 italiane: Italia – Sudafrica allo Sky Stadium (Wellington). La partita è in diretta tv sulla Rai 1 HD

Ricordiamo che tutte le partite dei Mondiali di Calcio Femminile 2023, comprese quelle giocate dall’Italia, sono disponibili anche in modalità streaming sulla piattaforma di RaiPlay.