Al via il Mondiale di calcio femminile 2023. Dove seguire in chiaro e streaming le partite, il calendario completo e le giocatrici convocate dal tecnico Milena Bertolini in campo per l’Italia.

Mondiale di calcio femminile 2023 in tv: dove vedere in chiaro e streaming

C’è grande fermento per i Mondiali di Calcio Femminili 2023 in partenza dal 20 luglio al 20 agosto in Nuova Zelanda e Australia. Il campionato mondiale di calcio femminile, la FIFA Women’s World Cup, è considerato il massimo torneo calcistico per squadra di nazionali femminili organizzato ogni quattro anni dalla FIFA. L’evento calcistico sarà trasmesso in diretta dalla Rai che ha confermato l’accordo siglato con la Federcalcio per l’acquisto dei diritti della competizione. In campo 32 squadre nazionali femminili tra cui anche l’Italia allenata da Milena Bartolini.

Le giocatrici azzurre sono nel girono G contro la Argentina, Svezia e Sudafrica. Il primo match di partenza del Campionato Mondiale Femminile 2023 vede in campo Nuova Zelanda vs Norvegia. L’Italia di Milena Bartolini scenderà in campo lunedì 24 luglio 2023 alle ore 8.00 contro l’Argentina. Tutte le partite dell’Italia del Mondiale di Calcio Femminile saranno trasmesse in diretta dalla Rai e in streaming su RaiPlay. Non solo, come annunciato dalla FIGC: “i diritti di trasmissione riguardano 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale. L’accordo con la FIFA, poi, prevede, oltre a quelli sui Mondiali femminili 2023 anche i diritti di trasmissione del pacchetto “FIFA Other Events 2024/2027”, ovvero i mondiali giovanili U20 e U17, sia maschili sia femminili, e alcuni documentari prodotti dalla FIFA e dedicati ai Mondiali femminili“.

Mondiali di calcio femminili 2023: dove si gioca e il calendario delle partite

Il Mondiale di Calcio Femminile 2023 si svolge in Australia presso lo Stadium Australia e al Sydney Football Stadium di Sydney, al Lang Park di Brisbane, al Melbourne Rectangular Stadium di Melbourne, al Perth Rectangular Stadium di Perth e all’Hindmarsh Stadium di Adelaide. Non solo, le partite si giocheranno anche in Nuova Zelanda presso: l’Eden Park di Auckland, al Wellington Regional Stadium di Wellington, al Forsyth Barr Stadium di Dunedin e al Waikato Stadium di Hamilton.

Ecco il calendario completo delle partite dei Mondiali di Calcio Femminile 2023 trasmesse sulla Rai:

Giovedì 20 luglio, ore 9.00 – Nuova Zelanda-Norvegia (Rai Sport)

Lunedì 24 luglio, ore 8.00 – Italia-Argentina (Rai 1)

(Rai 1) Sabato 29 luglio, ore 9.30 – Svezia-Italia (Rai 1)

(Rai 1) Mercoledì 2 agosto, ore 9.00 – Sudafrica-Italia (Rai 1)

(Rai 1) Sabato 5 agosto, ore 10.00 – ottavi di finale (Rai Sport)

Domenica 6 agosto, ore 4.00 – ottavi di finale 1E-2G (Rai Sport)

Domenica 6 agosto, ore 11.00 – ottavi di finale 1G-2E (Rai 2)

Lunedì 7 agosto, ore 9.30 – ottavi di finale (Rai Sport)

Lunedì 8 agosto, ore 10.00 – ottavi di finale (Rai Sport)

Venerdì 11 agosto, ore 3.00 – quarti di finale no Italia (Rai 2)

Venerdì 11 agosto, ore 9.30 – quarti di finale con Italia (Rai 1)

Sabato 12 agosto, ore 9.00 – quarti di finale no Italia (Rai 2)

Sabato 12 agosto, ore 12.30 – quarti di finale con Italia (Rai Sport)

Martedì 15 agosto, ore 10.00 – semifinale (Rai 2)

Martedì 16 agosto, ore 12.00 – semifinale (Ra Sport)

Domenica 20 agosto, ore 12.00 – finale (Rai Sport)

Mondiali di Calcio Femminile 2023: i gironi

L’edizione 2023 del Mondiale di calcio femminile ha visto crescere il numero delle nazionali in gara da 24 a 32. Ecco i gironi suddivisi per gruppi:

A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera;

B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada;

C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone;

D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina;

E: Stati Uniti, Vietnam, Paesi Bassi, Portogallo;

F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama;

G: Svezia, Sudafrica, Italia , Argentina;

H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud.

Mondiali di Calcio Femminile 2023 Italia: le giocatrici convocate

Durante l’ottava edizione del FIFA Women’s World Cup 2023, i Mondiali di Calcio Femminile, in campo anche l’Italia allenata dal commissario tecnico Milena Bertolini, Ecco le giocatrici convocate per questo mondiale: