Momenti di trascurabile felicità è una commedia divertente e surreale del 2019 diretta da Daniele Luchetti ed interpretata, fra gli altri , dal popolarissimo Pif. La critica, più o meno all’unanimità, ha accolto positivamente il film, che ha dalla sua una trama originale e l’ottima interpretazione degli attori. Va in onda Martedì 8 Agosto su Rai Due alle 21.30: di seguito vi diciamo qual è l’opera da cui è tratto.

Momenti di trascurabile felicità: la trama in breve e il cast

Questa, in breve, la trama di Momenti di trascurabile felicità.

Paolo è un uomo come tanti, sposato, con due figli, fedifrago incallito, che muore in un incidente stradale. Giunto in Paradiso, gli viene data la possibilità di tornare sulla Terra a sistemare la propria vita ma per farlo ha solo 92 minuti di tempo.

Per quanto riguarda il cast, ad affiancare Pif ci sono gli altrettanto bravi Renato Carpentieri, Thony e Francesco Giammarco.

L’opera da cui è tratto il film

Momenti di trascurabile felicità è l’adattamento cinematografico, ben riuscito, dell’omonimo libro di Francesco Piccolo, pubblicato da Einaudi nel 2010. Il testo non ha una vera e propria trama, non come la si intende almeno, ma consta di una serie di frammenti di vita quotidiana a cui di solito non si presta attenzione, o che si danno per scontati, senza rendersi conto che, al contrario, sono proprio questi a rendere più bella e leggera la nostra esistenza.

Bere un cappuccino al bar la Domenica mattina, la crosta croccante della pasta al forno e le coppie che dopo tanti anni insieme sono felici di trascorrere le serate a giocare a carte in silenzio ne sono solo qualche esempio.

Francesco Piccolo è uno scrittore gettonatissimo e, nel 2014, si è aggiudicato il Premio Strega per Il desiderio di essere come tutti. Piccolo è anche uno degli sceneggiatori della serie tv di successo L’amica geniale.