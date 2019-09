Ci siamo, mancano poche ore alla finale di Miss Italia 2019, il concorso di bellezza più famoso d’Italia che per il suo 80° compleanno torna sulle reti Rai. Uno show in parte rivoluzionato affidato alla conduzione di Alessandro Greco. Ecco gli ospiti e le anticipazioni di Miss Italia 89, la serata evento in onda venerdì 6 settembre su Rai1.

Miss Italia 2019 in tv: la finale su Rai1

Venerdì 6 settembre 2019 alle ore 21.15 appuntamento con la finale di Miss Italia 2019, lo storico concorso di bellezza che quest’anno festeggia 80 anni. Un anniversario importante che sarà celebrato con una puntata speciale dedicata al mondo delle donne con una lunga diretta dal Palazzetto dello Sport di Jesolo.

Una grande festa condotta per il suo ritorno in Rai da Alessandro Greco con la complicità di Tosca D’Acquino che, durante la serata, regalerà al pubblico insoliti e divertenti momenti di spettacolo. Tantissimi gli ospiti che si alterneranno sul palcoscenico, prettamente donne che, con la loro storia, rappresenteranno una parte del mondo femminile di oggi.

A cominciare dall’archeologa Alessandra Benini, l’esploratrice Chiara Montanari e Vera Squatrito, la madre di Giordana Di Stefano, donna vittima di femminicidio. A completare il quartetto di “donne” anche la ex Miss Alessandra Benini, portatrice di una protesi alla gamba, che lo scorso anno ha conquistato il podio del celebre concorso di bellezza.

Miss Italia 2019, ospiti e giuria di qualità: Milly Carlucci e…

Per la grande festa di Miss Italia 80, il concorso di bellezza omaggerà l’universo femminile in ogni sua declinazione. Uno show centrato sulle donne e sulle aspiranti 80 miss che si contenderanno la corona di ‘reginetta di bellezza’. Sul palcoscenico, durante la serata, Alessandro Greco presenterà donne considerate un esempio per tantissime donne.

Da Cecilia Salvai, difensore nella Nazionale azzurra di calcio fino alla allenatrice Milena Bertolini. Sul palco anche la campionessa di sci Isolde Kostner, la campionessa olimpica di scherma Margherita Granbassi, le nuotatrici Novella Calligaris e Simona Quadarella e la campionessa di salto in alto Sara Simeoni.

Non solo donne di sport, ma anche donne che hanno saputo distinguersi nel mondo dello spettacolo. Uno esempio su tutti è quello di Milly Carlucci, la regina del sabato sera di Raiuno, che durante la finale risponderà alle domande delle aspiranti Miss in gara. Presente anche una giuria, tutta al femminile, con volti noti della Rai: Eleonora Daniele, Elisa Isoardi, Caterina Balivo, Lorena Bianchetti, mentre madrina d’eccezione sarà la grande Gina Lollobrigida. Un ritorno per l’attrice italiana che, proprio nel 1947, conquistò il terzo posto alle spalle di Lucia Bosè e Gianna Maria Canale.

Miss Italia, Gina Lollobrigida super ospite della finale

Gina Lollobrigida non vinse il concorso di bellezza, ma Miss Italia fu per lei un trampolino di lancio nel mondo. Una grande possibilità su cui tante vincitrici e non hanno potuto contare e che sono pronte a raccontare in diretta: da Federica Moro a Martina Colombari, da Denny Mendez, la prima Miss Italia di colore fino a Manila Nazzaro.

E ancora: Eleonora Pedron, Nadia Bengala, Gloria Zanin, Daniela Ferolla. Non mancheranno poi ospiti musicali, pronti a deliziare il pubblico con alcuni dei loro più grandi successi, come: Peppino Di Capri, Fausto Leali, Benji e Fede.

Ma non finisce qui, per gli 80 anni di Miss Italia presente anche un’orchestra di 24 elementi, un corpo di ballo, gli attori Sergio Assisi, Caterina Murino e Samuel Peron e Samanta Togni, i maestri di Ballando con le Stelle.