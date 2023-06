Miriam Leone sarà la protagonista di una nuova sere tv per Paramount+ in cui presterà il volto ad una grande giornalista italiana: Oriana Fallaci. La serie sarà prodotta da Paramount e Minerva Pictures, con la direzione creativa di Luca Ribuoli. Sono previsti otto episodi, che racconteranno la vita di Oriana Fallaci concentrandosi sulla fine degli Anni 50, quando la giornalista era specializzata in interviste con le star del cinema.

Miriam Leone, sarà Oriana Fallaci nella nuova serie tv per Paramount+

Miriam Leone presterà il volto alla giornalista italiana, Oriana Fallaci nella serie tv prodotta da Paramount e Minerva Pictures che vedremo sul piccolo schermo in otto puntate. Luca Ribuoli dirigerà le prime quattro puntate mentre Giacomo Martelli e Alessandra Gonnella dirigeranno le altre quattro puntate.

La serie tv che si chiamerà “Miss Fallaci” racconterà la giornalista fiorentina intorno agli anni Cinquanta quando inizia a viaggiare tra New York e Hollywood per intervistare le star del cinema. Il periodo insomma, più “leggero” della giornalista, che diventerà in seguito la prima inviata di guerra e una delle più importanti scrittrici italiane. I suoi libri sono stati tradotti in 25 lingue e vanta 20 milioni di copie vendute nel mondo.

Le parole di Miriam Leone sul personaggio di Oriana Fallaci da lei interpretato per la serie tv targata Paramount +

“Miss Fallaci presenta un’Oriana inedita al grande pubblico. Una figura meno conosciuta, sempre dinamica, coraggiosa impavida; vedremo anche i suoi aspetti fragili, la sua dipendenza affettiva in gioventù dal suo primo grande amore Alfredo Pieroni, un giornalista già sposato al quale scriveva lettere struggenti. La vedremo anche fisicamente diversa dalle immagini consegnate alla storia nel suo look, con capigliature originali. Ho indossato diverse parrucche, ho studiato molto le sue parole, le lettere e gli oggetti del suo archivio che ci ha fornito il nipote. Mi sono preparata con una coach per l’inflessione toscana della sua parlata. Tutto grazie a Edoardo Perazzi, suo nipote, che mi ha aperto la sua casa insieme a sua moglie dove è custodito l’archivio Fallaci”.

Una storia avvincente, che racconta non solo la bravura della scrittrice ma anche le sue fragilità: l’amore immenso per un uomo già sposato del quale rimane incinta, ma il sopraggiungere di un aborto spontaneo le fa perdere il bambino. La serie tv è stata scritta da:

Viola Rispoli,

Thomas Grieves,

Laura Grimaldi,

Alice Urciuolo,

Alessandra Gonnella.

Nelle serie tv si alternano molti flashback tra la Oriana/Miriam bambina 14enne nella casa dei genitori a Firenze alla Oriana/Miriam adulta nel periodo della guerra. I ricordi si mescolano alle allucinazioni e per la prima volta non riesce a scrivere. In quel periodo, i genitori della Fallaci nascondono due soldati americani e proprio la giornalista all’insaputa della madre, fa la staffetta per i partigiani.

Oriana Fallaci: il periodo in cui si trova in America intervistando i divi di Hollywood

La serie racconta Oriana giovane ma non mancano salti temporali di quando si trovava in America per intervistare i divi di Hollywood. Nel primo episodio infatti la Fallaci intervista Henry Kissinger nel 1972. Miss Fallaci è una serie tv in cui l’impronta disincantata della giornalista è preponderante. Il suo stile inconfondibile è quello che ci regala la “fabbrica dei divi” dello Star System americano, mettendo a nudo le contraddizioni di quel mondo. La serie riprende episodi realmente accaduti, raccontati dalla stessa giornalista nei suoi primi libri “I sette peccati di Hollywood” e “Penelope alla guerra”, editi da Rizzoli.