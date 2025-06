Miriam Dalmazio e Marco Rossetti, protagonisti di Costanza, sono stati premiati con il Nuovo Imaie ai Nastri d’Argento Grandi Serie 2025. I due attori ci hanno raccontato del loro rapporto e del futuro della serie, amatissima dal pubblico.

Intervista agli attori Miriam Dalmazio e Marco Rossetti

Nuovo Imaie a Miriam Dalmazio (già premiata in passato ai Nastri d’Argento con Studio Battaglia) e a Marco Rossetti per il successo di ‘Costanza‘. La serie Rai, tratta dal romanzo di Alessia Gazzola, ha ottenuto oltre il 20% di share ed è stata molto apprezzata dai telespettatori.

Ci racconti (come fa il tuo personaggio di Costanza) questa serata come se fosse un podcast?

Miriam Dalmazio: “Oddio, bella domanda, come se fosse un podcast? Ne sento tantissimi. Buonasera e benvenuti a Napoli, qui è Miriam Dalmazio che parla… Zitto, zitto! (Marco Rossetti suggerisce cosa dire, ndr). È Miriam Dalmazio che parla, un’emozionatissima Miriam Dalmazio che prenderà un premio insieme a Marco Rossetti come coppia rivelazione della nuova serie italiana 2025. Terribile ragazzi! Vai Marco, aggiusta, aggiusta!”.

Marco Rossetti: “Io sono solo l’ospite, dico grazie, è un piacere essere qui“.

Ci sarà una seconda stagione di Costanza?

Miriam Dalmazio: “Lo speriamo”.

Marco Rossetti: “Lo speriamo. Diciamo che sono stati tutti molto contenti per cui gli ascolti sono andati molto bene”.

Miriam Dalmazio: “Il pubblico è felice”.

Marco Rossetti: “Eccoci qui che coroniamo comunque un duro lavoro e quindi speriamo bene“.

Era la prima volta che ti vedevamo come protagonista, invece Marco l’avevamo visto in Blackout, Odio il Natale, Un passo dal cielo.

Miriam Dalmazio: “È la prima volta infatti, però è stata una prima volta pazzesca, incredibile, perché era un personaggio che sentivo molto vicino, quindi sono stata veramente molto fortunata nell’interpretare come prima protagonista Costanza“.

Marco Rossetti: “E l’ha fatto benissimo, è stata veramente straordinaria. Io, devo dire la verità, hai citato delle serie in cui sono molto corali invece è stato proprio un piacere per me, io lo dico sempre, lo sottolineo sempre perché poi mi faccio pagare un sacco di soldi… Però sono stato contentissimo di girare a stretto contatto con lei per così tanto tempo, ci conosciamo da tanto insomma siamo un po’ cresciuti anche artisticamente oltre che umanamente insieme, per cui è stato bellissimo e bellissimo ricevere questo premio“.