Nella prima serata di Sabato 9 Marzo l’appuntamento televisivo è con Minions, uno dei film d’animazione più divertenti degli ultimi decenni, in onda su Italia Uno. Indirizzato ai più piccoli ma adatto anche agli adulti che si sentono un po’ bambini, ha per protagonisti i buffi mostriciattoli gialli che hanno spopolato in questi anni fra i ragazzini, alla ricerca spasmodica dei loro gadget. La pellicola è lo spin-off di Cattivissimo me, una saga di grande successo. Di seguito vi sveliamo tutte le curiosità più interessanti su Minions.

Minions: la trama in breve

I Minions sono soggetti antichi e si sono originati da esseri unicellulari. Da sempre sono stati al servizio di un capo malvagio. Quando costui non c’è più, a loro non rimane altro da fare che girare il mondo alla ricerca di un degno sostituto. Quindi li vediamo combattere con coraggio, da Londra a New York e in tanti altri luoghi della Terra, per difendere dall’annientamento la loro specie.

Le principali curiosità sul film

Minions è un film di genere animazione/commedia/family diretto da Kyle Balda e Pierre Coffin nel 2015. Queste le curiosità più interessanti da sapere: