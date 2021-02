All’interno del contenitore denominato A grande richiesta arriva la serata dedicata a Patty Pravo intitolata Minaccia Bionda. Lo show sarà trasmesso in prima serata su Rai 1 sabato 20 febbraio 2021 e si scontrerà così con la nuova puntata di C’è Posta per te condotta da Maria De Filippi. Quali saranno gli ospiti dell’ammiraglia Rai? Cosa accadrà sul palco? Ecco tutte le anticipazioni e le news sullo show.

Minaccia Bionda approda su Rai 1: il desiderio di Coletta

In attesa di Sanremo, Coletta, direttore di Rai 1, ha organizzato per l’ammiraglia Rai cinque serate all’insegna della musica e non solo. Sabato dopo sabato verrà reso omaggio a grandi artisti che hanno reso l’Italia famosa nel mondo e hanno fatto la storia. La prima puntata, presentata da Veronica Pivetti e Paolo Conticini, ha visto scendere in campo numerosi protagonisti del panorama musicale italiano per presentare i loro grandi successi. Tante sono state le canzoni d’amore cantate alla vigilia di San Valentino.

Sabato 20 febbraio 2021 invece, vi sarà l’omaggio a Patty Pravo. Una intera puntata incentrata su di lei con numerosi ospiti, racconti e aneddoti. A seguire, il 27 febbraio, invece, approderanno sull’ammiraglia I Ricchi e Poveri. Dopo Sanremo, invece, il 13 marzo, la serata sarà dedicata a Loredana Bertè mentre il 20 marzo chiuderà la parata Christian De Sica fra ironia e tanta tenerezza.

Soffermiamoci ora sulla serata dedicata a Patty Pravo ed intitolata Minaccia Bionda. Perché proprio questo titolo? Ebbene Nicoletta Strambelli ha sempre dato questa definizione di se stessa e ha intitolato così anche il suo libro uscito in tutte le librerie nel 2020.

Minaccia bionda: anticipazioni e ospiti

A condurre la prima serata di sabato 20 febbraio 2021 sarà Flavio Insinna. Grande protagonista invece sarà Patty Pravo. Dopo la puntata di venerdì sera de Il Cantante Mascherato 2, dove entrambi siedono in giuria, Insinna e la Pravo si ritroveranno così nuovamente insieme per uno show tutto diversi e dedicato alla lunga carriera dell’artista fra storie da raccontare, aneddoti, segreti e grandi successi musicali.

Fra gli ospiti, per tanti duetti e soprattutto grandi racconti, approderanno sul palco: Francesco De Gregori, Antonello Venditti, Morgan, Giovanni Allevi, Elio e Nina Zilli.

Oltre a loro anche: Elettra Lamborghini, N.A.I.P. e Giovanni Caccamo .

Altro ospite dello show sarò Pino Strabioli. Quest’ultimo, curatore dello show, ha raccontato più volte Patty Pravo nei suoi programmi e, conoscendola molto bene, potrà svelare particolari che il grande pubblico non conosce sulla Pravo.