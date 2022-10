È andata in onda ieri sera la prima puntata della nuova stagione di Mina Settembre, fiction che vede protagonista l’attrice partenopea Serena Rossi e che nella prima stagione è stata una delle serie tv più seguite. Anche ieri sera, la prima puntata di Mina Settembre 2 ha confermato il suo successo, con un seguito di 5.004.000 telespettatori conquistando il 28.60% di share.

“Mina Settembre 2” porta su Rai 1 temi come l’educazione sessuale e bullismo: il vero servizio pubblico

Serena Rossi si conferma uno dei volti più amati dal grande pubblico. Attrice camaleontica dalla bravura indiscussa, che riesce a rendere autentico ogni personaggio che interpreta. La fiction Mina Settembre 2 ancora una volta riesce nell’intento di portare temi attuali in prima serata su Rai 1, centrando in pieno l’obiettivo primario della Tv di Stato: fare servizio Pubblico.

Sessualità, Slut-shaming, body-shaming, bullismo e revenge porn su Rai 1: la Tv che fa servizio pubblico

Nella prima puntata della fiction si è trattato il tema della sessualità e del bullismo. I due protagonisti, Mina (Serena Rossi) e Domenico (Giuseppe Zeno) si recano in una scuola per tenere un corso di educazione sessuale. Proprio durante la prima lezione, i due protagonisti affrontano con i ragazzi temi come: sessualità, Slut-shaming e body-shaming. Durante la serata Mina Settembre tratta argomenti attuali come il bullismo, la pornografia che circola su internet, disturbi del comportamento alimentare e potenziale revenge porn. Tematiche importanti che raramente vengono affrontate in prima serata.

Mina Settembre 2: quanto la tv è più avanti del Paese e del Parlamento

Se una fiction ci mostra che in una scuola viene affrontato il tema della sessualità attraverso un corso fatto da esperti, questo può solo farci capire, quanto la tv e la penna degli sceneggiatori, spesso è più avanti del nostro Paese e del nostro stesso Parlamento. Una tv quindi utile che fa vero servizio pubblico anche tramite una fiction in prima serata come Mina Settembre. Una Rai che affronta temi seri, in particolare quelli riguardanti i giovani. È proprio questa la tv che ci piace e ci fa riflettere.

I ritorno di Marisa Laurito

Mina Settembre 2 segna anche il felice ritorno alle scene televisive di una delle più grandi protagoniste della tv: Marisa Laurito. Dopo tanto teatro e televisione, la Laurito torna con un bellissimo ruolo quello di zia Rosa, sorella della mamma di Mina Settembre. L’attrice mancava in una fiction Rai da ben 35 anni; in particolare non recitava in uno sceneggiato della Rete 1 da 45 anni. Marisa Laurito dopo tanti anni di tv, merita questo spazio in prima serata e se proprio dobbiamo dirla tutta: anche noi telespettatori ce lo meritiamo di vedere una grande artista come la Laurito.