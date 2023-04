“Ti amo come un pazzo” è il titolo del nuovo album di inediti di Mina. La cantante ritorna, dopo 4 anni dal suo ultimo lavoro Mina Fossati del 2019, con questo disco che è una raccolta di canzoni d’amore. Nell’album sono presenti alcuni importanti duetti (come quello con Michelangelo e Blanco) e collaborazioni inedite. Scopriamo insieme quali sono le 12 tracce e di cosa parla “Ti amo come un pazzo”.

Mina, esce il nuovo album di inediti ‘Ti amo come un pazzo’

Esce oggi, venerdì 21 aprile 2023, il nuovo lavoro musicale di Mina dal titolo “Ti amo come un pazzo”. Il disco racconta l’amore in tutte le sue sfaccettature e raccoglie 10 brani inediti e due cover: Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere e Don Salvatò di Enzo Avitabile.

L’album della Tigre di Cremona esce oggi, in versione fisica (vinile classico o cristallo), digitale e in streaming sulle principali piattaforme.

Nell’album anche un brano di Enzo Avitabile

Dodici le tracce del suo album ‘Ti amo come un pazzo‘. Tra queste vi è una canzone di Enzo Avitabile, Don Salvatò, che è una lettera a Dio. Mina si cimenta per questo brano con il napoletano, lingua difficile ma che riesce a cantare alla perfezione.

Don Salvatò è stata scritta da Enzo Avitabile e pubblicata nel 2009 nel suo album ‘Napoletana‘. Come spiegato dal musicista partenopeo:

“Il testo è una invocazione, un canto alla vita, una confidenza che mi prendo con il Signore che chiamo Don Salvatò: a lui confido il mio racconto, le mie amarezze, inquietudini, le condizioni di disagio del quotidiano. È una composizione atipica, non di maniera, lontana dalla classica forma canzone, è una ballad con pentatonica greca che la rende un po’ africana”.

Il duetto Mina – Blanco

Mina è un personaggio trasversale, icona della musica italiana e vera diva: basti pensare che non fa concerti da 45 anni, non va in tv da 47 e non ha social. Eppure la sua fama e il suo successo sono sempre vivi. Nell’album è presente anche un duetto con Blanco dal titolo ‘Un briciolo di allegria‘. A raccontare il loro incontro è il figlio di Mina, Massimiliano Pani:

“E’ l’unica artista che dà soddisfazione ai giovani, è sempre molto curiosa e attenta, questo pezzo è loro, è Mina che entra nel mondo di Blanco”.

I 12 brani dell’album di Mina

Questa la track list dell’album di Mina tra cui spicca L’orto, brano molto leggero che è un’ode alla verdura, e alcuni brani utilizzati dall’amico regista Ferzan Ozpetek in alcuni suoi lavori. Tra questi vi è il brano Buttare l’amore che era presente nella sigla della serie Le fate ignoranti su Disney+ e Povero amore che invece farà parte del film Nuovo Olimpo, in arrivo su Netflix.