Blanco è Innamorato e nel nuovo album non si fa mancare proprio nulla. In “Un Briciolo Di Allegria” duetta con la grande Mina! Un ritorno col botto per l’artista multiplatino che ha pubblicato il suo nuovo disco di inediti dopo una serie di traguardi pazzeschi. Basti pensare che in un solo anno ha collezionato: 55 dischi di platino, 4 dischi d’oro, oltre 2.7 miliardi di stream sulle piattaforme.

Blanco, Innamorato è il nuovo disco: c’è anche Mina

“Essere “innamorati” significa essere incerti, vulnerabili, a volte è adrenalina, a volte tormento, altre è spensieratezza e calore, elementi contrastanti che si susseguono velocemente nel disco“. Blanco racconta così il nuovo album “Innamorato” uscite su tutte le piattaforme online, streaming e nei negozi fisici da venerdì 14 aprile. Anticipato dal singolo “L’Isola Delle Rose”, certificato disco di platino, “INNAMORATO” si presenta come una nuova finestra sull’universo e sull’anima del giovane trapper e cantautore. Un album importante che il cantante ha deciso di presentare in un maniera davvero originale con una serie di performance live tra i canali di Venezia, con vista panoramica mozzafiato sull’Arno a Firenze, tra i vicoli del centro storico di Napoli e nel cuore di Roma.

La sorpresa dell’album è il brano “Un Briciolo Di Allegria” in cui il giovane cantante duetta con l’immensa Mina. La tigre di Cremona, voce eterna della musica italiana, ha sposato la sua voce a quella dura e dolce del rapper in un duetto fortemente emotivo destinato a diventare una hit.

Blanco sul detto con Mina: “sono veramente felice”

Duettare con Mina non capita a tutti. A soli 20 anni Blanco può dire di aver realizzato un sogno, visto che nel nuovo disco “Innamorato” ha duettato proprio con la Tigre di Cremona nel brano “Un briciolo di allegria“. “Sono veramente felice di questo duetto, per me è un grande onore. Mina è la regina della musica italiana e la stimo moltissimo. Il fatto che abbia deciso di realizzare un pezzo con me, offrendomi una grande opportunità, fa capire subito quanto sia moderna e attenta alla musica di adesso” – ha detto il cantante.

Un ritorno molto atteso dai fan che non resteranno delusi visto che “Innamorato” si presenta come un proseguo di quanto scritto e cantato finora dal giovane e multiplatino artista che ha deciso di raccontarsi, ancora una volta, con l’autenticità e la trasparenza che lo hanno sempre contraddistinto, dipingendo un ritratto disarmante del suo mondo. Nel disco prosegue anche il sodalizio con Michelangelo che ha curato le produzioni del disco, con beat e strumentali che spaziano tra universi sonori differenti.

Tra i prossimi impegni del cantante ci sono una serie di concerti negli stadi: il 4/7 allo Stadio Olimpico di Roma e il 20/7 allo Stadio San Siro di Milano.