Mimun non sta trattando la liquidazione e non lascerà la guida del Tg di Mediaset. La notizia, lanciata da Dagospia, sembra quindi essere priva di fondamento ed è stata smentita in queste ore da alcune fonti vicine all’emittente e dallo stesso giornalista. Vediamo insieme cosa è successo.

Mediaset, Mimun resta come direttore del Tg

Sono mesi ormai che si rincorrono voci di una rottura tra Clemente Mimum e l’ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi. Notizie che però sono state smentite dai fatti dato che il giornalista è, e resterà, fermamente al suo posto come direttore del telegiornale. Nella giornata del 6 dicembre, il sito Dagospia ha lanciato la bomba scrivendo: “Si avvicina il cambio alla guardia alla guida del Tg5: Clemente Mimun, da 16 anni direttore del telegiornale, sta trattando la liquidazione con i legali di Mediaset – La sua uscita di scena è vicina…“.

Una notizia che è stata smentita da alcune fonti molto vicine a Mediaset che hanno dichiarato: “Le voci di un avvicendamento al Tg5 sono pure fantasie prive di fondamento. Mimun ha la piena fiducia dell’azienda e resta saldamente al suo posto“.

Anche Mimun, attraverso il suo profilo X (ex twitter) ha voluto dire la sua aggiungendo anche una citazione latina: “capisco che c’è’ chi non ha nulla da scrivere, ma si rassegnino: hic manebimus optime…“. La frase, riportata da Tito Livio nella sua Storia romana, significa “Qui staremo benissimo” e conferma la volontà del giornalista di rimanere alla guida del Tg5. D’altronde in una recente intervista aveva dichiarato: “La pensione? Farò il giornalista fino all’ultimo“.

capisco che c’è’ chi non ha nulla da scrivere,ma si rassegnino:hic manebimus optime… — Clemente Mimun (@cjmimun) December 6, 2023

La carriera di Mimun

Clemente Mimun è giornalista dal 1976. Nella sua carriera ha lavorato in Rai (per il TG1 e come direttore del Tg2) per poi passare all’allora Fininvest diventando poi nel luglio del 2007 direttore del TG5. Un ruolo che ricopre da allora e che manterrà ancora per molto.