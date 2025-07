Sarà ancora Milly Carlucci a condurre Ballando con le Stelle – edizione 2025/2026 su Rai Uno. Per la ventesima edizione del programma danzante ci saranno molte novità: ecco cosa è emerso nel corso della presentazione dei palinsesti Rai di oggi, venerdì 27 giugno 2025.

Milly Carlucci torna a condurre Ballando con le stelle 2025-2026

Sabato 27 settembre Milly Carlucci tornerà a riaprire il salone delle feste del celebre talent show nel quale molte celebrità del mondo dello spettacolo si sfideranno, in coppia con altrettanti ballerini professionali, a colpi di tango e mazurka.

Il talent show – giunge quest’anno alla sua ventesima edizione – e ci terrà compagnia per diverse settimane, durante le quali Milly Carlucci sarà la regina indiscussa del sabato sera, per concludersi il 20 dicembre, con una puntata che segnerà la fine di una stagione che si preannuncia davvero entusiasmante.

Ballando con le Stelle, una storia lunga vent’anni

Era l’8 gennaio 2005 quando il salone delle feste di Milly Carlucci aprì per la prima volta i

battenti nell’Auditorium Rai del Foro Italico a Roma, e cominciò a far danzare tutta Italia. La prima edizione vide la partecipazione di Fabrizio Frizzi e fu vinta da Hoara Borselli e Simone Di Pasquale, ma fu soprattutto un programma che fece registrare ottimi indici di ascolto. L’enorme successo di quella prima stagione, portò i vertici Rai a prolungare gli appuntamenti, e dai 4 inizialmente previsti si passò a 8, senza mai vedere una minima flessione nei dati di ascolto.

Con la prima edizione di Ballando con le stelle esplose in Italia il fenomeno del ballo, segnando un evento mediatico in grado di catturare la simpatia di moltissimi telespettatori.

Con l’edizione che prenderà il via a settembre prossimo, la trasmissione festeggerà il 20° compleanno, e la formula classica del programma – che vede le coppie di ballerini esibirsi in balli da sala, latini e caraibici per ottenere un giudizio dai 5 giudici in sala e dal televoto degli spettatori – resterà sostanzialmente la stessa. D’altronde nel corso di questo ventennio si è dimostrata vincente. Chi sarà quest’anno ad aggiudicarsi il titolo di coppia vincitrice Ballando con le Stelle 2025?