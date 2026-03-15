Sorpresa in diretta per Francesca Fialdini durante l’ultima puntata di Da noi… a ruota libera. Nel corso della trasmissione, la conduttrice è stata raggiunta da un videomessaggio di Milly Carlucci che ha colto tutti di sorpresa annunciando una novità importante legata al nuovo show del sabato sera di Rai1.

Dopo Ballando con le stelle, per Francesca Fialdini arriva Canzonissima

La Carlucci ha infatti rivelato l’imminente debutto di Canzonissima, il nuovo appuntamento del sabato sera che prenderà il via su Rai1 già dal prossimo weekend. Nel messaggio, la conduttrice ha anticipato alcuni dettagli sul programma e sul cast che accompagnerà lo show: “Ci sarà un cast fantastico di interpreti e tra di loro sceglieremo insieme la Canzonissima di puntata. Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto, Simona Izzo… e non finisce qui”.

Ma la vera sorpresa è arrivata subito dopo, quando Milly Carlucci ha deciso di coinvolgere direttamente Francesca Fialdini nel nuovo progetto televisivo. Con entusiasmo, la conduttrice ha lanciato un invito esplicito: “Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu”.

La risposta di Francesca Fialdini non si è fatta attendere. Colta di sorpresa ma visibilmente divertita, ha accettato immediatamente la proposta con un sorriso: “Ma certo!”.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo anche dal pubblico in studio, che ha assistito a un momento televisivo spontaneo e inaspettato. Del resto, il legame professionale tra Milly Carlucci e Francesca Fialdini non è una novità. È stata proprio la conduttrice del sabato sera di Rai1 a volerla fortemente nel cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, intuizione che si è rivelata vincente grazie al percorso apprezzato dal pubblico del dance show.

Ora, dopo l’esperienza sulla pista da ballo, per Francesca Fialdini si apre una nuova avventura televisiva accanto a quella che molti considerano la vera “regina” del sabato sera di Rai1. La sua presenza tra i “magnifici sette” promette di aggiungere un ulteriore elemento di curiosità e spettacolo al debutto di Canzonissima.