Desta clamore mediatico il caso TV dell’uscita di scena di Guillermo Mariotto dallo studio di Ballando con le stelle e, al riguardo, Milly Carlucci sceglie intanto di rompere il silenzio.

Ballando con le stelle: Milly Carlucci rompe il silenzio sull’allontanamento di Guillermo Mariotto

I fedeli telespettatori di Ballando con le stelle, in particolare via social, si domandano se Guillermo Mariotto sia destinato a fare rientro nello studio di Ballando con le stelle. Sono virali nel web le immagini che vedono il veterano giudice di ballo lasciare inaspettatamente la cattedra della giuria, al termine dell’esibizione di Amanda Lear, ballerina per una notte nella puntata del 30 novembre scorso, del dancing show di casa Rai.

Nel frattempo, il consuetudinario appuntamento del sabato sera di Ballando con le stelle salta il 7 dicembre 2024, ed é procrastinato alla puntata del 14 dicembre 2024. Nell’attesa generale per il nuovo appuntamento, incalzata da Chi sulle sorti che attendono Guillermo Mariotto a Ballando con le stelle, Milly Carlucci non fa mistero di essere rimasta colpita dalla scelta di Guillermo Mariotto di abbandonare il dancing show.

“È stato un fulmine a ciel sereno. Al principio abbiamo pensato a una ‘mariottata’ teatrale –fa sapere la conduttrice televisiva-. Dopo che ha abbracciato Amanda, è sparito con lei. Facevo cenni per capire dove fosse finito, e da dietro le quinte mi dicevano: ‘È in zona interviste con Amanda, tornerà’. Non si vedeva, poi mi hanno detto ‘Ha preso il motorino e se n’è andato‘”. Nel primo intervento, quindi, la timoniera di Ballando con le stelle spiega di aver concesso a Mariotto il giusto tempo di riflessione, rispetto al motivo alla base dell’uscita di scena.

In un suo intervento a mezzo stampa, di tutta risposta Guillermo Mariotto sembra aver manifestato la volontà di tornare protagonista al dancing show, seppur ammettendo di aver dovuto abbandonare lo studio del format per supplire ad un’assenza sul lavoro, riguardante l’attività gestita al suo atelier di moda.

La decisione finale

Intervistata sul caso mediatico anche dall’Adnkronos, mentre presenziava alla presentazione del nuovo libro di Alberto Matano, Milly Carlucci replica a chi si chiede se Guillermo sia prossimo all’addio a Ballando con le stelle. Le dichiarazioni, in particolare, alludono alla puntata in arrivo della semifinale del suo dancing show: “Se ci sarà? -fa sapere la conduttrice, sull’affare Guillermo Mariotto-. Sabato 14 saprete tutto, all’inizio della prossima puntata si saprà come va a finire“.

Insomma, non resta che attendere la nuova puntata di Ballando con le stelle, per scoprire quali saranno le sorti di Mariotto al dancing show.