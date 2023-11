Milly Carlucci è tornata con la 18esima edizione di Ballando con le Stelle dando nuovamente vita al sabato sera di Raiuno. Ancora ascolti record per il talent show che è ormai diventato un appuntamento fisso per i telespettatori. Anche in questa edizione, come lo scorso anno, non mancano le polemiche e i colpi di scena. Uno tra tutti, l’addio inaspettato di Lino Banfi al programma dopo sole tre puntate. Una decisione maturata dall’attore prima che la gara avesse inizio.

Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva Milly Carlucci. La conduttrice si è detta soddisfatta per gli ascolti di questa edizione. Ricordiamo che il talent show di Raiuno si è dovuto scontrare con una concorrenza agguerrita come quella di Tu Si Que Vales. La vera rivelazione di questa edizione è sicuramente Teo Mammucari. Il comico ha portato una ventata di leggerezza nel programma tanto che qualcuno sui social l’ha proposto addirittura come giurato della prossima edizione. A tal riguardo, Milly ha fatto sapere di non aver escluso questa possibilità: “Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro”.

Nonostante i rumors e le indiscrezioni, Milly ha deciso di riconfermare in toto la giuria, Selvaggia Lucarelli compresa. Nessun astio assicura anche se le tensioni nella scorsa edizione non sono mancate: “Per Selvaggia ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo”. A Ballando con le Stelle, sta tenendo banco la faida tra Simona Izzo e Selvaggia Lucarelli. Nelle scorse puntate, tra le due sono volati letteralmente gli stracci. E sui social il pubblico si è chiesto come mai la Izzo fosse stata chiamata ad intervenire nel programma. Milly ha chiarito: “Abbiamo chiamato noi Simona. La coppia con Ricky è affiatata e rappresentano quasi un tutt’uno. Un po’ di polemica ci può stare, fa parte del gioco. Poi ognuno giustamente ha la sua opinione e sceglie i propri beniamini”.

Capitolo ballerini per una notte. Sono tanti i sogni nel cassetto che ha la conduttrice che ha finora realizzato quello di avere in pista i Pooh. E su Maria De Filippi confida: “Mi sarebbe piaciuto ma i suoi tanti impegni non lo hanno consentito”.

Intervista a Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle

Milly, Ballando con le Stelle resta campione di ascolti nonostante una concorrenza agguerrita. E’ soddisfatta?

Sono molto soddisfatta, si tratta di una splendida conferma. La concorrenza aiuta a non stare sempre nella comfort zone. Sono fiera della mia squadra, del lavoro immenso e dei grandi risultati. A parte la scorsa stagione che ha avuto sviluppi particolari e imprevedibili, siamo sopra la media degli ultimi dieci anni. Abbiamo raccolto un gradimento che va addirittura oltre i numeri.

Un colpo di scena è stato l’addio di Lino Banfi. Il pubblico è rimasto spiazzato. L’ha convinto a restare?

Ci avevo provato a lungo ma poi ho capito che era la scelta giusta. Ringrazierò sempre Lino per averci dato fiducia. Ha dato lustro a Ballando con la sua partecipazione.

Teo Mammucari è uno dei mattatori di questa edizione. Il pubblico già sogna di vederlo il prossimo anno in giuria. Visto il grande riscontro che sta avendo, un pensierino lo sta facendo?

Teo è davvero straordinario, mi piacerebbe lavorare ancora con lui. Per quanto riguarda il ruolo come giudice, chissà. La nostra giuria è fantastica quindi è ancora tutto prematuro.

Il fattore Carlucci incide. Com’è riuscita a convincere Wanda Nara?

E’ stato un lungo corteggiamento. Si è concluso positivamente tutto a pochi giorni dall’inizio delle prove. Wanda è una donna straordinaria. Ci eravamo incontrate già a marzo, poi ha avuto le difficoltà che tutti sanno ma alla fine il suo impeto e il suo coraggio l’hanno portata a partecipare.

Prima dell’inizio di Ballando, si era parlato di una rivoluzione nel cast dei giudici. Ci ha poi ripensato?

Ne hanno parlato blog e giornali ma io non ho mai avuto dubbi.

Anche sulla riconferma di Selvaggia Lucarelli si è detto e scritto tanto. E’ mai stata in discussione? E’ vero che i vostri rapporti non sono idilliaci oppure è frutto della fantasia della stampa?

Per Selvaggia ho una stima infinita. Lo scorso anno c’era stata qualche tensione, più che altro con i colleghi giurati. Si è risolto tutto però con una chiacchierata e un pranzo.

Non c’è Ballando con le Stelle senza polemiche. Sta tenendo banco in queste settimane lo scontro tra Selvaggia e Simona Izzo. Non c’è il rischio che Simona possa diventare troppo invadente? Cosa ne pensa?

Abbiamo chiamato noi Simona. La coppia con Ricky è affiatata e rappresentano quasi un tutt’uno. Un po’ di polemica ci può stare, fa parte del gioco. Poi ognuno giustamente ha la sua opinione e sceglie i propri beniamini.

A proposito di ballerini per una notte, qual è il suo sogno nel cassetto?

Tanti, troppi e ogni tanto qualcuno si avvera. Come i Pooh quest’anno.

Qualche anno fa aveva parlato della possibilità che Maria De Filippi fosse ballerina per una notte. Ci sono stati poi degli sviluppi?

Mi sarebbe piaciuto ma i suoi tanti impegni non lo hanno consentito.

Nuovi esperimenti per ora archiviati con l’usato sicuro, oppure in vista ci sono nuovi format su cui ha già messo l’occhio?

Aspettate e vedrete!!