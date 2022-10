A due settimane dal debutto della diciassettesima edizione, Ballando con le stelle – condotto magistralmente da Milly Carlucci – ha raggiunto risultati importanti di ascolto sia in tv che sui social. Nelle prime puntate, tra un ballo e l’altro non sono mancati momenti pepati come quelli tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi ma anche con Giampiero Mughini e Guillermo Mariotto. Noi di SuperGuida TV abbiamo intervistato in esclusiva la conduttrice Milly Carlucci che non ha potuto nascondere la soddisfazione per i primi risultati. Il pubblico però ha storto il naso di fronte alle polemiche che ci sono state nelle prime due puntate definendole eccessive e forzate. Milly Carlucci però non è dello stesso avviso e dice: “Sono polemiche innocenti e divertenti. Si discute di ballo, di passi, di personalità. Un grande gioco che continua in tutti i programmi Rai con grande successo. Quello che è successo tra Iva e Selvaggia si è subito concluso con le scuse di Iva accettate da Selvaggia. Discorso chiuso”.

L’ultima puntata ha visto l’eliminazione di Marta Flavi che però ha mal tollerato i voti dati dalla giuria. In un’intervista, la Flavi si è però tolta qualche sassolino dalla scarpa accusando la Carlucci di non aver provveduto ad affidarle un ballerino più agè. Milly Carlucci ha però voluto replicare ai nostri microfoni. Nei mesi scorsi si era vociferato di un addio al programma da parte di Selvaggia Lucarelli. La sua presenza si era trasformata in un giallo tanto che era spuntato il nome di Arisa come sua sostituta. A tal proposito, abbiamo chiesto a Milly Carlucci una conferma o meno in merito a questa indiscrezione.

In futuro a Ballando con le stelle potranno prendere parte concorrenti dei reality? Milly Carlucci preferisce mantenere fede alla sua idea e ribadisce che il veto riguarda i reality. Milly sta intanto lavorando alla nuova edizione de Il Cantante Mascherato che andrà in onda il sabato sera e non più il venerdì. Ancora una volta la Carlucci si dovrà scontrare con Maria De Filippi ma il pensiero non la intimorisce: “Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria. Ci dipingono come nemiche, ma non è vero. Chissà che un giorno si possa fare qualcosa insieme”. E sul suo futuro professionale, Milly Carlucci si auspica di percorrere un’altra strada: “Non mi vedo lontano dall’intrattenimento. Semmai mi piacerebbe in alcuni programmi fare soltanto l’autrice o il Direttore artistico”.

Intervista a Milly Carlucci

Milly, Ballando con le stelle sta registrando ottimi ascolti. E’ soddisfatta di questo risultato?

Sono felicissima. Dopo 17 anni il pubblico ci ha accolto con grande entusiasmo.

Un’edizione che si è aperta nel segno degli scontri tra concorrenti e giuria. Non pensa che le polemiche possano sminuire il programma? Secondo lei esiste questo rischio?

Nella scorsa puntata è stata eliminata Marta Flavi. In un’intervista, la Flavi ha dichiarato che considerando la sua età le aveva chiesto un ballerino più agè ma che lei non l’avrebbe ascoltata. E’ vero? Cosa vuole replicare?

I ballerini agè hanno smesso da tempo. E Marta è una ragazzina di fisico e di spirito. E non è certo la più matura del cast. Sono certa che al ripescaggio lei e Simone Arena daranno battaglia.

A proposito di ballerini per una notte, ha corteggiato anche qualcuno della concorrenza? Qual è il suo sogno nel cassetto?

Per far avverare i sogni bisogna tenerli segreti…

Tra gli esclusi di questa edizione figura Eva Robin’s. Lei ha dichiarato di essere convinta di essere stata esclusa perché il posto per il vip “in quota gender” l’avrebbe preso Gabriel Garko. E’ così?

Assolutamente no. Non c’entrano niente. Eva è straordinaria, prima o poi faremo qualcosa insieme.

A proposito di cambiamenti, qualche anno fa aveva denunciato la situazione del budget ridotto messo a disposizione della Rai per il programma. E’ cambiato qualcosa?

Non voglio addentrarmi in temi così delicati. E’ chiaro che vista la situazione generale la Rai non può mettere in campo le risorse degli anni che furono. E’ la tv pubblica e dobbiamo accettarlo. Posso dire con orgoglio che Ballando è un programma che porta risorse all’azienda. Oltre ai blocchi pubblicitari abbiamo i cosiddetti produce placement e quest’anno, grande novità, un importante sinergia con la Regione Sicilia cominciata con Ballando on the Road che sfocerà anche in Ballando con le Stelle. Tutto questo non ricade direttamente sul programma, ma da’ risultati importanti alla Rai.

Di recente si era parlato anche di un addio di Selvaggia Lucarelli al programma. L’ha dovuta convincere a restare? E’ vero che aveva pensato ad Arisa come sua sostituta?

Per quanto ci riguarda Selvaggia non è mai stata in discussione, dopo qualche anno può capitare qualche momento in cui si rende necessario parlarsi e confermarsi che ci si stima e ci si vuole bene. Questo avviene nel lavoro, come nell’amicizia e nei rapporti in genere. Arisa è nel mio cuore ed è stata un’ottima investigatrice al Cantante Mascherato, ma non ho mai pensato a lei come giurata di Ballando. L’opzione è sempre stata quella di continuare con la stessa giuria. E’ la migliore che c’è.

A Ballando con le stelle è sempre pesato il veto su concorrenti che avevano partecipato a reality. Mi sembra però che quest’anno sia cambiato l’approccio. Infatti in gara vediamo Iva Zanicchi che in passato aveva preso parte a Music Farm ma anche Paola Barale concorrente di Pechino Express nel 2015. Ha deciso di fare un’eccezione?

Il veto riguarda i reality, non i talent show o gli adventure game. Costantino della Gherardesca aveva partecipato a Pechino Express e non era un problema, così come Fausto Leali mi sembra abbia fatto Music Farm. Ma non disprezzo i reality di per sé. Ritengo però che chi si è già raccontato in un contesto difficile come Il Grande Fratello Vip o L’Isola dei famosi abbia poco da aggiungere in un programma come il nostro che è una gara di ballo, ma anche un percorso fatto di racconti ed emozioni.

Intanto si inizia a parlare della prossima edizione de Il cantante mascherato che andrà in onda il sabato sera invece del venerdì. E’ spaventata per questo cambiamento di collocazione? Pensa che il programma possa essere penalizzato?

Sono scelte della Rai. Venerdì o sabato sera non fa differenza. Certo il sabato spesso ci sono i programmi di Maria che sono fortissimi. Ma la concorrenza agguerrita aiuta a non sedersi sugli allori ed è un grande stimolo a migliorarsi. Anche perché stimo molto Maria. Ci dipingono come nemiche, ma non è vero. Chissà che un giorno si possa fare qualcosa insieme.

Finora l’abbiamo vista in programmi di intrattenimento. C’è un genere tv in cui le piacerebbe cimentarsi?

Non mi vedo lontano dall’intrattenimento. Semmai mi piacerebbe in alcuni programmi fare soltanto l’autrice o il Direttore artistico. E anche in questo caso chissà che non capiti a breve.