Milly Carlucci ballerina per una notte a Ballando con le Stelle 2020 con Samuel Peron. La conduttrice del dance show di successo del sabato sera di Raiuno ha sorpreso i telespettatori e accettando la sfida di diventare ballerina per una notte. Ecco come è andata e il video dell’esibizione.

Milly Carlucci balla con Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2020

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 ha regalato al pubblico di Rai1 (e non solo) una bellissima sorpresa. Milly Carlucci ha deciso di mettersi in gioco come “ballerina per una notte” all’interno del suo programma; una scelta che è stata molto apprezzata dai giurati, ma anche dai telespettatori visto che il video dell’esibizione è diventato uno dei più ricercati delle ultime ore.

Prima dell’esibizione della Carlucci, è stata trasmessa anche una divertentissima gag in cui si vede la conduttrice protagonista di un Fuorionda: “non è neanche questa la realtà, perché sapete benissimo che siamo rimasti senza soldi e quindi ci dovevamo inventare qualcosa. Questa si taglia”. Uno sketch che ha fatto divertire il pubblico, anche se c’è chi inizialmente ha creduto alle parole della Carlucci che ha prontamente sottolineato “è uno scherzo”. Sul finale Milly ha spiegato chiaramente perchè ha deciso di fare la ballerina per una notte: “il ballo è la mia passione“. Del resto non è una novità, visto che la conduttrice da diversi anni coltiva la passione per il ballo.

La performance di ballo della Carlucci con il ballerino Samuel Peron non ha però entusiasmato i giurati visto sia Ivan Zazzaroni che Guglielmo Mariotto le hanno dato come voto zero, Carolyn Smith e Fabio Canino hanno dato 10, mentre Selvaggia Lucarelli voto 9 per un totale di 29 punti.

E voi è piaciuta l’esibizione di Milly Carlucci ballerina per una notte?

Video Milly Carlucci ballerina per una notte