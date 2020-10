Chi sono gli eliminati di Ballando con le Stelle 2020? Anche la quinta puntata del dance show del sabato sera di Rai1 condotto da Milly Carlucci è terminata con un nuovo spareggio. Questa volta a sfidarsi allo spareggio sono state le coppie formate da Lina Sastri e Simone Di Pasquale contro Vittoria Schisano e Marco De Angelis. Chi ha lasciato il programma? Scopriamolo insieme.

Ballando con le Stelle 2020, chi è l’eliminato della quinta puntata

La quinta puntata di Ballando con le Stelle 2020 ha un nuovo eliminato. Durante la lunga diretta, che ha visto Milly Carlucci nel duplice ruolo di conduttrice, ma anche ballerina per una notte, il pubblico da casa è stato chiamato anche a decidere quale coppia eliminare dal dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno. Una sfida all’ultimo voto che ha visto scontrarsi la coppia di Lina Sastri e Simone Di Pasquale contro la coppia formata da Vittoria Schisano e Marco De Angelis.

Dopo l’esibizione delle due coppie allo spareggio, la giuria è chiamata ad esprimere un giudizio sul loro ballo; tra questi Guillermo Mariotto si è complimentato con entrambe dicendo “ho visto due dive in questo spareggio“. Poco dopo il verdetto del televoto con il contatore che si è colorato di verde per la coppia di Vittoria Schisano e Marco De Angelis che, con il 58% delle preferenze, hanno sconfitto allo spareggio Lina Sastri e Simone Di Pasquale. Niente da fare per l’attrice partenopea Lina Sastri che è la concorrente eliminata da Ballando.

Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano vince lo spareggio

Vittoria Schisano è ancora una concorrente di Ballando con le Stelle 2020. L’attrice ha vinto lo spareggio finale contro Lina Sastri restando in gara per la vittoria finale. Ma come è andata la quinta puntata?

La classifica finale della puntata, data dal voto della giuria composta da Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino ed Ivan Zazzaroni, dal voto social del pubblico e dal tesoretto, ha visto classificarsi al primo posto Alessandra Mussolini seguita da Daniele Scardina, mentre sul podio al terzo posto Elisa Isoardi. Solo quarto Paolo Conticini tallonato da Gilles Rocca e Rosalinda Celentano pari merito al quinto posto. A seguire Tullio Solenghi, mentre a chiudere la classifica in ottava posizione Vittoria Schisano a pari merito con Lina Sastri e ultimo Costantino Della Gherardesca.

Proprio Costantino Della Gherardesca è stato tra i protagonisti dell’ultima puntata, visto che il suo spareggio è stato annullato ad inizio puntata per via di una irregolarità nelle modalità di voto. A comunicarlo è stata proprio la padrona di casa Milly Carlucci che ha precisato:

I nostri social sono impazziti sui nomi dei due contendenti e su chi dovesse vincere. Purtroppo sono state rilevate delle grossissime irregolarità sulla card della coppia di Antonio Catalani e Tove Villfor. Chiaramente questi voti che erano considerati spuri, non possono essere accettati dalla Rai. C’è molto controllo affinché tutto sia regolare, pulito, onesto ed equo.

Le votazioni sono state riaperte durante la diretta e il pubblico da casa tramite i social ha salvato Costantino Della Gherardesca eliminando così la coppia di Antonio Catalani e Tove Villfor. Doppia eliminazione quindi in una puntata ricca di colpi di scena e sorprese!