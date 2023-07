Cairo apre a Milena Gabanelli. È quanto emerso oggi, martedì 11 luglio 2023, durante la presentazione dei palinsesti di La7 per la prossima stagione televisiva. Non potevano mancare infatti alcune domande su determinate conduttrici, dall’addio di Myrta Merlino all’ex volto di Report, a cui potrebbe essere affidato un nuovo programma. Vediamo insieme cosa ha risposto Cairo alle domande dei giornalisti.

Milena Gabanelli a La7, Cairo: “Se volesse tornare sarei contento”

Milena Gabanelli è una giornalista italiana che ha condotto per diversi anni Report su Rai3. Il programma di approfondimento e d’inchiesta fu ideato dalla Gabanelli insieme allora direttore del canale, Giovanni Minoli, nel 1997. Il 28 novembre 2016, ha condotto la sua ultima puntata e il suo posto è stato preso da Sigfrido Ranucci.

Poi la giornalista ha abbandonato il mondo della tv per iniziare una collaborazione con ‘Il Corriere della Sera‘ dove cura la rubrica Dataroom ed è editorialista di Sette. Dal 2018 fa parte del TG LA7 condotto da Enrico Mentana: ogni lunedì viene ripresa una puntata di Dataroom e la giornalista spiega alcuni temi importanti. L’idea di Cairo però è affidare un programma fisso a Milena Gabanelli. Questa la sua risposta alla domanda di un giornalista:

“Milena Gabanelli se volesse ritornare in tv sarei contento. Vediamo, ha delle idee molto precise, deve essere lei a volerlo, magari avremo qualche bella notizia. Stiamo pensando a Milena Gabanelli, per un ritorno in Tv definitivo a diversi anni di distanza dal suo addio a Report. Se la Gabanelli volesse tornare in Tv sarei l’uomo più felice del mondo perché è una grande giornalista, in tutti i sensi e su tutte le piattaforme“.

Di cosa parla Dataroom

Dataroom è la rubrica di data journalism di Milena Gabanelli dove la giornalista spiega attraverso inchieste e approfondimenti alcuni argomenti con l’ausilio di dati e nuove tecnologie. Su La7 sono andati in onda per esempio le rubriche della Gabanelli ‘Chi paga le tasse in Italia e quanto?’ e ‘Le promesse e i fatti dei primi 8 mesi del governo Meloni’.