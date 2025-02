La Coppa Italia 2024 2025 entra nel vivo con i quarti di finale che vedono scendere in campo MILAN ROMA in quella che si preannuncia una sfida imperdibile. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere: dove vedere la partita, le probabili formazioni e i precedenti.

MILAN-ROMA, stasera i quarti di finale di Coppa Italia: dove seguirla

Stasera, mercoledì 5 febbraio 2025, dalle ore 21.00 appuntamento con i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan-Roma. Il match sarà trasmesso in diretta dallo Stadio San Siro di Milano in prima serata su Canale 5. Ricordiamo che tutte le partite dell’edizione 2024/25 della Coppa Italia saranno trasmesse in esclusiva in chiaro sulle reti Mediaset e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it

Dopo il pareggio di 1-1 contro Inter e Napoli, MILAN-ROMA si ritrovano a giocarsi i quarti di finale di Coppa Italia su Canale 5. Una partita che si preannuncia avvincente ed imperdibile, visto che in vista delle semifinale si profila all’orizzonte anche la possibilità di un derby. La vincente tra MILAN-ROMA, infatti, dovrà scontrarsi con la vincente tra Inter e Lazio. Claudio Ranieri, l’allenatore della Roma, è pronto a schierare i suoi giocatori migliori per conquistare la vittoria e 3 punti fondamentali per passare alla semifinale. Sérgio Conceição, il tecnico del Milan, sembrerebbe pronto a puntare su Gimenez e Joao Felix.

MILAN-ROMA, sfida Coppa Italia: le probabili formazioni

Ora passiamo alle formazioni del match di Coppa Italia 2024 2025 tra MILAN–ROMA. Ecco le probabili formazioni che scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Meazza di Milano dalle ore 21.00 di mercoledì 5 febbraio 2025:

MILAN (4-2-3-1) : Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao.

: Maignan; Walker, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Fofana, Musah; Pulisic, Reijnders, Leao; Abraham. All. Conceiçao. ROMA (3-5-2): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Pellegrini, Angelino; Dybala, Dovbyk. All. Ranieri.

Chi vincerà? Ricordiamo che l’appuntamento con i quarti di finale di MILAN-ROMA è dalle ore 21.00 in chiaro su Canale 5 e in live streaming su Mediaset Infinity e sportmediaset.it.