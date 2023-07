Mika emoziona tutti e fa felice una sua fan, una ragazza non vedente di nome Rita, che sale sul palco e duetta con lui. I due mettono in scena un’esibizione da brividi sulle note delle canzoni più popolari del cantante. Scopriamo insieme quello che è successo e cosa ha detto Mika.

Mika canta con Rita, una ragazza non vedente

Mika, pseudonimo di Michael Holbrook Penniman Jr, nei giorni scorsi si è esibito a Matera. Il cantautore ha tenuto un concerto-evento al «Cava del Sole – David Sassoli» (SS7, via Appia) il 15 luglio 2023. Durante la scaletta Mika si è fermato e ha deciso di esaudire il desiderio di una ragazza non vedente che chiedeva attraverso un cartello di cantare con lui. La giovane è stata invitata a salire sul palco e Mika, che in quel momento si trovava in canotta, ha deciso di indossare una giacca per essere più elegante.

Mika è riuscito a rendere magico quel momento facendo anche delle battute per mettere a proprio agio la giovane, visibilmente emozionata. In alcuni video, diventati virali su TikTok e diffusi dall’utente a.thousand.stars, si possono vedere alcuni attimi dell’esibizione. Come spiegato da Mika sul palco:

“L’idiota sono io che ti dicevo vieni, vieni, vieni. Veloce. Aspettami un attimo, non sono uno scemo: per cantare con qualcuno mi vesto prima“.

Rita è una ragazza non vedente dotata di una straordinaria voce e con Mika, il suo artista preferito, ha cantato sulle note di Stardust.

Il World Tour Summer Festival di Mika

Il cantante si è esibito in giro per l’Italia con il suo World Tour Summer Festival. Sei le tappe: l’Arena della Regina a Cattolica, l’Umbria Jazz, il Marostica Summer Festival, il Sonic Park di Matera, l’Arena La Civitella e il No Borders Music Festival. Alla base di ogni suo concerto c’è CREATIVITÀ, ARTE, FORZA e LIBERTÀ e tutto è guidato da un auspicio: “May your head always bloom” (Che tu possa fiorire sempre).