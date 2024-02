Michelle Hunziker è pronta a tornare in tv con uno show tutto suo. Dopo il successo di “Michelle Impossible” e “Michelle Impossible & Friends”, Mediaset ha pensato di affidare alla conduttrice un nuovo one-woman show. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Michelle Hunziker torna alla guida di Michelle Impossible e Friends

Il 24 gennaio, Michelle Hunziker ha compiuto 47 anni. La showgirl e conduttrice è impegnata in questi giorni nelle registrazioni della sua nuova trasmissione. Finito l’impegno come giudice di ‘Io Canto Generation‘, Michelle Hunziker torna per tre puntate con il suo Michelle Impossible & Friends. Lo show andrà in onda prossimamente in prima serata su Canale 5. A Tv, sorrisi e canzoni ha svelato alcune anticipazioni su come cambierà il programma rispetto alle due precedenti edizioni e sulle new entry:

“Avremo l’orchestra e il corpo di ballo, ma ci spostiamo nel mitico studio 20, più ampio, e quindi ci sarà più pubblico. E accanto alla Gialappa’s Band, Katia Follesa e Pucci, la squadra di comici si arricchisce con Alessandro Betti, Scintilla e Valentina Barbieri con le sue imitazioni. Imiterà anche me, poco ma sicuro“.

Grande successo di pubblico sta facendo registrare la soap Terra Amara, in Michelle Impossible & Friends assisteremo ad una sua parodia con il commento dei “Gialappi” dal titolo “Lugano amara”. In ogni puntata ci saranno anche tanti ospiti non solo italiani. La conduttrice ha anche svelato che dopo le prove si concederà un momento di relax con un viaggio alle Maldive.

Il rapporto con Eros Ramazzotti

Il suo ex marito, Eros Ramazzotti, non sarà presente nella terza edizione di Michelle Impossible & Friends:

“Eros è venuto la prima volta ed è tornato la seconda. La terza sarebbe stata troppo, a meno che non avesse fatto il perfetto co-conduttore“.

I rapporti tra i due sono però ottimi al punto che la conduttrice canta a suo nipote una canzone del nonno.

“Si tratta di “Per me per sempre”. E lui si addormenta subito. L’amore per i figli è la chiave di tutto. Bisogna proteggerli dai traumi di una separazione: è il regalo più grande che gli si può fare. Poi, con intelligenza, basta dare tempo al tempo”.