Michelle Hunziker bacia un altro uomo l’ex gieffino Giovanni Angiolini. A lanciare la notizia in esclusiva è il settimanale tedesco di attualità “Bunte”, che pubblica in prima pagina una foto dei due che si baciano. Un bacio particolare quello mostrato nella foto, perchè Michelle indossa la mascherina. I due, sono stati avvistati insieme in Sardegna, passeggiano uniti e si scambiano, appunto, un tenero bacio.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini stanno insieme? Il bacio tra i due

Come ben sappiamo Michelle Hunziker è reduce dalla separazione dal marito Tomaso Trussardi, imprenditore ed erede della dinastia dell’omonima casa di moda. I due sono stati legati per più di dieci anni. Dalla loro unione sono nate le loro figlie Sole e Celeste, di 9 e 7 anni.

In molti speravano in un ritorno di fiamma con il suo primo marito, il cantante Eros Ramazzotti con il quale la bella conduttrice ha avuto la sua primogenita Aurora. I rumors di un possibile ritorno di fiamma tra i due si sono accesi quando durante lo show “Michelle Impossible” Michelle e Eros si sono incontrati nuovamente e si sono scambiati un tenero bacio in pubblico.

Giovanni Angiolini: chi è la presunta fiamma della Hunziker?

Classe 1981, Giovanni Angiolini è originario di Sassari dov’è nato il 13 gennaio. Di professione è un medico specialista in ortopedia e traumatologia. Angiolini non è nuovo al mondo dello spettacolo, nel 2015 infatti prende parte come concorrente al Grande Fratello 14. All’interno della casa di Cinecittà conosce Mary Falconieri con cui scatta subito una simpatia, e inoltre i due decidono di provarci anche all’esterno delle mura della casa di Cinecittà, anche se poi nel 2017 la loro storia finisce. Tra i flirt attribuiti al bel dottore si annoverano Nieves Bolos, una modella e coach fitness spagnola, ma anche quello con Giulia Salemi.

Nessuna conferma o smentita da Michelle Hunziker e da Giovanni

Al momento non è arrivata alcuna conferma o smentita da parte dei due interessati. Sia Michelle Hunziker che il dottor Giovanni Angiolini non hanno dato alcuna conferma o smentita della loro relazione. Staremo a vedere i risvolti della storia.