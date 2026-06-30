Ospite dei Nations Award di Taormina, Michele Morrone ha raccontato a noi di SuperGuidaTV il momento particolarmente positivo che sta vivendo, tra importanti progetti internazionali e nuovi traguardi professionali. L’attore ha parlato del suo legame con la Sicilia, dei film in arrivo e dei sogni che vorrebbe ancora realizzare nel mondo del cinema.

Intervista a Michele Morrone: “È uno dei momenti più belli della mia carriera”

Michele Morrone, benvenuto su SuperGuidaTV. Siamo qui a Taormina in occasione dei Nations Award. Che rapporto hai con la Sicilia?

“Intanto grazie. Ho un rapporto bellissimo con questa terra. Ricordo che mia madre mi portava qui quando ero piccolo. Venivamo al mare nella zona di Messina, verso Patti Marina. Ho dei ricordi molto belli legati a quei luoghi. Questa è invece la mia prima volta a Taormina. Non avevo mai avuto il piacere e l’onore di visitarla prima e ne sono rimasto davvero incantato. È un posto meraviglioso, di una bellezza straordinaria. Sono molto felice di essere qui.”

Che momento è questo della tua carriera?

“Meraviglioso. Mi sento molto bene sia fisicamente che psicologicamente. Ho diversi progetti in uscita e altri che stanno per iniziare. Sono felice e cerco di vivere il presente, concentrandomi su ciò che sto facendo oggi. Ho anche la consapevolezza della fortuna che sto vivendo e credo che questa sia una cosa importante. Molte persone non si rendono conto delle opportunità che hanno. Io invece sono consapevole di essere nel posto in cui desideravo essere e per questo mi sento molto fortunato. È sicuramente uno dei momenti più belli della mia carriera.”

Si parla spesso della precarietà che caratterizza il mondo dello spettacolo, soprattutto per i più giovani. Qual è la tua opinione?

“Personalmente non vivo questa sensazione di precarietà e, a dire il vero, non sono abbastanza informato sull’argomento per esprimere un’opinione approfondita. Non saprei rispondere in modo adeguato a questa domanda.”

Di cosa ti stai occupando in questo periodo? E la musica continua a far parte del tuo percorso?

“Ho appena terminato le riprese del film Maserati, dove ho avuto l’onore di lavorare accanto a mostri sacri del cinema come Al Pacino, Anthony Hopkins e Andy Garcia. Il film uscirà a ottobre in tutto il mondo. Tra i prossimi progetti c’è anche In The Grey di Guy Ritchie. Inoltre uscirà Blame It on Rome, un film che ho prodotto personalmente insieme ad Amazon Prime Video e alla mia società di produzione. Sono felicissimo perché ho tanti progetti importanti in arrivo e mi sento davvero molto fortunato.”

Tornando agli inizi della tua carriera, ricordi cosa ti sei regalato con i primi guadagni da attore?

“C’è stato un periodo prima del successo e uno dopo il successo. Ricordo che, nonostante avessi già guadagnato bene, comprai una Toyota Yaris del 1999. È stata una macchina fedele che mi ha accompagnato per diversi anni.”

Qual è invece il sogno professionale che vorresti ancora realizzare?

“Mi piacerebbe lavorare con alcune personalità del cinema che stimo profondamente, come Matteo Garrone, Edoardo De Angelis e Paolo Sorrentino. Ho avuto il piacere di incontrare Sorrentino durante uno spot per Dolce & Gabbana e sarebbe bellissimo collaborare con lui. Vorrei inoltre affiancare tanti attori italiani che ammiro da sempre. Questo è sicuramente uno dei sogni che custodisco ancora nel cassetto.”