A quasi un mese di distanza dalla morte di Michele Merlo, il giovane cantante di Amici deceduto dopo il ricovero in ospedale per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminate, torna a parlare suo padre Domenico Merlo attraverso le pagine del settimanale DiPiù.

Michele Merlo: il padre Domenico parla delle sofferenze del figlio

Il padre racconta delle sofferenze del figlio per i “No” ricevuti: “Pur portando Amici nel cuore e riconoscendo che gli aveva dato tanta popolarità, ci era rimasto male per l’eliminazione”, dice Domenico Merlo.

In merito ai “No” ricevuti dal figlio, il padre del giovane cantante scomparso prematuramente dice: “Allo stesso modo aveva sofferto per essere stato eliminato da X-Factor e perché lo avevano respinto due volte dalle selezioni per il Festival di Sanremo. Le esclusioni gli avevano provocato crisi d’ansia e attacchi di panico. Ma non mollava”, – ricorda papà Domenico.

Domenico Merlo e le parole su Maria De Filippi e Emma

Domenico racconta di essere molto grato a Maria De Filippi, la conduttrice ha scelto di non recarsi al funerale per non “oscurare” a livello mediatico una celebrazione così delicata e di dolore: “Michele era grato a Maria De Filippi e ogni manifestazione di affetto per lui fa sentire meno soli me e mia moglie”. Racconta Domenico.

Una gratitudine riservata anche nei confronti della cantante Emma Marrone per il supporto ricevuto e che proprio ad Amici era stata coach di Michele: “Mi hanno toccato anche le parole di Emma, la sua insegnante di Amici, che è stata come una sorella: ‘Il mio cuore si è spezzato in mille pezzi’, ha detto. E poi, gli ha teneramente portato un mazzo di rose alla camera ardente. Mio figlio mancherà a tutti”.

Il dolore di due genitori in una frase

Un dolore quello dei genitori di Michele Merlo racchiuso tutto in un’unica frase: “Con mia moglie non abbiamo più motivi per vivere” – dice Domenico. Un periodo di difficile quello che stanno attraversando Domenico e Katia, il più brutto della loro vita. “Era il nostro unico figlio e per me e mia moglie Katia non c’è più un motivo per vivere. Stiamo insieme da quaranta anni, mai avremmo immaginato di dover sostenere una prova così tremenda”. – Racconta distrutto dal dolore il padre di Michele.

Un dolore inaccettabile per un genitore quello della perdita di un figlio. Michele Merlo è morto dopo il ricovero in ospedale per un’emorragia cerebrale causata da una leucemia fulminate. Qualche giorno prima del ricovero presso l’ospedale, l’ex cantante di Amici era stato respinto al pronto soccorso dove si era recato lamentando febbre, e forti dolori alla gola e alla testa.