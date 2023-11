Per quanto datati e trasmessi decine e decine di volte, i film di Bud Spencer e Terence Hill continuano ad essere amatissimi dai telespettatori italiani (e non solo). Del resto stiamo parlando di una delle coppie più iconiche del nostro cinema, espressione di una comicità originale ed inimitabile, quindi il suo imperituro successo non può stupire.

In Miami Supercops Spencer e Hill non si smentiscono e non deludono, regalando ancora una volta sorrisi, leggerezza e spensieratezza in 97 minuti di avventura e spettacolo. La commedia, diretta da Bruno Corbucci nel 1985, va in onda nella prima serata di Sabato 11 Novembre su Rete 4: di seguito la trama, il cast e le curiosità principali.

Miami Supercops: la trama in breve e il cast

Due poliziotti, fra loro grandi amici, vanno a Miami per risolvere un caso difficile. Devono prendere un ex galeotto che, una volta uscito di prigione, intende recuperare il bottino di una vecchia rapina. Ovviamente, tante scazzottate a destra e a manca.

Bud Spencer e Terence Hill emergono nel cast reggendo quasi completamente da soli le fila che tengono in piedi la commedia, ma sono affiancati da validi colleghi, fra cui Jackie Castellano, Ken Ceresne, Buffy Dee, William ‘Bo’ Jim e Richard Liberty.

Le curiosità sul film

Di seguito vi sveliamo alcune curiosità sulla pellicola: