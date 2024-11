Mia con Edoardo Leo: trama, cast e quando in tv del film

Edoardo Leo è il protagonista di Mia. Il film, uscito nelle sale lo scorso anno, arriva ora in chiaro in tv e tratta un tema molto importante. Vediamo insieme la trama, il cast e quando andrà in onda.

Mia, la trama del film drammatico con Edoardo Leo e quando in tv

Il rapporto tra genitori e figli è al centro del nuovo film di Ivano De Matteo. Attraverso un linguaggio che parla direttamente ai giovani, il regista ha voluto raccontare uno spaccato dei nostri giorni. Dopo essere stato distribuito sulle piattaforme di streaming, Mia andrà in onda in chiaro venerdì 22 novembre 2024 in prima serata su Rai2 alle ore 21.20.

Ma qual è la trama nel dettaglio? Il film racconta la storia di una famiglia semplice in cui entra violentemente il 20enne Marco. Il giovane, che si rivelerà un manipolatore, stravolge la vita della quindicenne Mia alle prese con la sua prima storia d’amore. Si tratta infatti di una relazione tossica: Marco le controlla il cellulare, la isola, le impedisce di uscire con le amiche fino a stuprarla.

Con molta fatica, la ragazza grazie all’aiuto del padre Sergio, riesce ad allontanarsi e ricominciare a vivere ma Marco non si dà per vinto e cerca di distruggerla. Così diffonde dei contenuti privati di Mia che la portano a compiere un gesto estremo. A quel punto a Sergio non resta che pensare ad una vendetta.

Cast e curiosità sul film

Nel cast di Mia ci sono Edoardo Leo (Sergio), Milena Mancini (che interpreta la moglie Valeria) e Greta Gasparri (nel ruolo di Mia), al suo esordio sul grande schermo. Marco è invece interpretato da Riccardo Mandolini, noto per aver recitato nella serie tv “Baby”. Presenti anche Alessia Manicastri, Giorgia Faraoni, Giorgio Montanini, Melinda De Matteo e Vinicio Marchioni. La sceneggiatura di Mia è firmata da Ivano De Matteo e Valentina Ferlan.