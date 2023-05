La passerella del Met Gala 2023 quest’anno ha visto tantissimi personaggi famosi: da Kim Kardashian a Kristen Stewart, passando per Rihanna, Jennifer Lopez, Naomi Campbell.

L’evento più glamour dell’anno si tiene a New York il primo lunedì del mese di Maggio e a condurre la serata sono stati Penelope Cruz, Dua Lipa, Anna Wintour, Michaela Coel e il tennista Roger Federer. Vediamo insieme i look scelti dai numerosi vip che vi hanno preso parte.

Met Gala, i look dei vip presenti

Tema scelto per l’edizione 2023 del Met Gala è stato un omaggio allo stilista Karl Lagerfeld, con la mostra del Costume Institute che aprirà il 5 maggio. Il Met Gala è infatti un evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City che sceglie anche il tema. Gli outfit delle star hanno quindi ripreso lo stile e la creatività del tedesco, scomparso nel 2019. Sul red carpet hanno dominato i colori del bianco e del nero, oltre a camelie, ventagli e nastrini.

Particolarissimo l’abito di Jeremy Pope, che sul suo strascico bianco firmato Balmain, disegna il profilo dello stilista con indosso gli occhiali da sole e il codino.

Per non parlare di quello di Jared Leto, travestito da Choupette, la gattina bianca con occhioni azzutti tanto amata dallo stilista.

Pedro Pascal, attore di The Last of Us e The Mandalorian, si presenta invece in shorts.

Social scatenati anche per l’outfit del rapper Lil Nas e di Doja cat

Lil Nas:

“Looks like he was interning for a dry-waller and the bucket fell on him.” “You know what the worst part of that is? He planned that out.” pic.twitter.com/Dp2tNrniaG — Cat (@Chronicallytck) May 2, 2023

Dua Lipa ha invece portato in passerella un abito vintage di Chanel che fa parte dell’archivio della Maison ed è stato disegnato dallo stilista per la collezione Couture Fall/Winter 1992. Il completo fu indossato da Claudia Schiffer.

Nicole Kidman ha scelto invece un abito piumato di Chanel in rosa cipria. L’attrice ha sfilato col marito Keith Urban.

Grande assente della serata è stata Blake Lively che nel Met Gala 2022 incantò tutti con un suo vestito firmato Atelier Versace.

Rihanna indossa Valentino, Anne Hathaway Versace

La cantante Rihanna ha invece scelto un abito Valentino con una cappa di bianche camelie.

Mentre Anna Hathaway ha scelto di vestire Versace: per lei un vestito bianco chiuso con spille dorate e perline. E anche il pilota di F1, Daniel Ricciardo ne rimane estasiato.

Penelope Cruz vestita da Sposa

L’attrice Penelope Cruz ha scelto di omaggiare lo stilista con un vestito da sposa firmato Chanel.

MET GAGA x Promessi Sposi;

Thread in continuo aggiornamento. Penelope Cruz – Lucia Mondella pic.twitter.com/HhYA4WfmRt — SHA 🌷 -30 met Niall (@SAT3LLITEE) May 1, 2023

Abito super chic, firmato da Ralph Lauren, anche per Jennifer Lopez presente senza il marito.

A cinematic moment: Presenting #JenniferLopez at the 2023 #MetGala. Jennifer wears a custom #RalphLauren silk velvet halter gown with a hand-draped silk satin skirt. The look is finished with a Ralph Lauren stacked logo clutch and silk satin evening gloves, channeling a modern… pic.twitter.com/tYtxBJkVgp — Ralph Lauren (@RalphLauren) May 2, 2023

Kim Kardashian ha invece estasiato tutti con un abito firmato Schiaparelli e realizzato con 50 mila perle d’acqua dolce.