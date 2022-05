Chiara Ferragni e Fedez protagonisti indiscussi al Met Gala 2022 di New York. Qualche giorno fa il rapper è volato nella Grande Mela, raggiunto poi da sua moglie, la quale si trovava in Messico per un viaggio di lavoro. La coppia ha partecipato all’attesissimo evento mondano su invito dell’amica Donatella Versace.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala 2022 di New York: a vestirli l’amica Donatella Versace

La coppia italiana più glamour dello star system ha partecipato all’evento più atteso dal Jet Set internazionale: il Met Gala di New York, ospiti dell’amica stilista Donatella Versace, che proprio il 2 maggio ha festeggiato il suo compleanno. Come di consueto, l’attenzione è tutta per gli outfit delle star, Chiara Ferragni e Fedez hanno brillato con due creazioni realizzate appositamente per loro dalla maison Versace. Il tema di quest’anno era “Gilded Glamour and White Tie”, ovvero l’epoca d’oro della storia americana, compreso tra il 1870 e l’inizio del ‘900.

chiara ferragni e fedez semplicemente bellissimi #MetGala pic.twitter.com/RzS2jj1kkI — anto; is watching 911 (@obsessedharry__) May 3, 2022

Al loro arrivo in hotel, la stilista ha inviato alla coppia due bigliettini scritti a mano (uno per ciascuno!), facendo sapere di non vedere l’ora di condividere con loro l’esclusivo party. «Sarà una serata indimenticabile», si legge sul cartoncino indirizzato a Fedez. «Ci divertiremo un mondo!!!», scrive sul biglietto per Chiara Ferragni.

Gli outfit dei Ferragnez e di Blake Lively

Per Chiara Ferragni e Fedez, la stilista Donatella Versace ha realizzato due abiti esclusivi. Adeguandosi al tema scelto per il Met Gala 2022, Chiara ha indossato un bellissimo abito nero, mentre Fedez dal canto suo uno smoking nero e oro.

Blake Lively regina indiscussa del Met Gala. Di questo, di quelli passati e di quelli futuri.#MetGala pic.twitter.com/os8m0h2mrK — Laura 🦋 (@lausss___) May 3, 2022

Un applauso, in questo senso, va per esempio a una delle host della serata, Blake Lively, sontuosa come non mai sempre in Atelier Versace, mentre Kim Kardashian ha indossato l’iconico vestito che Marilyn Monroe indossò nel 1962 per cantare “Happy Birthday” al presidente John F. Kennedy. È uno splendido abito attillato decorato con oltre 6.000 cristalli cuciti a mano dal costumista Jean Louis.

Kim Kardashian con l'abito di Marilyn Monroe non ce lo meritavamo #MetGala #MetGala2022 pic.twitter.com/pzYQB98EZE — Simona 💎 (@simonahtgawm) May 3, 2022

Che cos’è il Met Gala di New York?

Il Met Gala, chiamato formalmente Costume Institute Gala, è un evento annuale di raccolta fondi a beneficio del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art di New York City. L’evento segna l’apertura della mostra annuale di moda del Costume Institute. Ogni anno la manifestazione segue il tema dell’abito dato dalla Costume Institute; gli ospiti devono adeguarsi al tema, vestendosi di conseguenza.

La prima edizione del Met Gala ebbe luogo nel 1948, volta a raccogliere fondi per il nuovo Costume Institute. Il galà consisteva in una cena di mezzanotte, con il prezzo d’entrata di 50 dollari. Basato sull’eredità lasciata dall’ex caporedattore di Vogue Diana Vreeland, nonché “consulente speciale” del Costume Institute, dal 1973 il Met Gala è devenuto popolare come un evento lussuoso e di successo, ed è “il gioiello della corona sociale di New York City”.

Il galà è considerato uno degli eventi sociali più importanti ed esclusivi del mondo, nonché l’evento di raccolta fondi più funzionale, con 9 milioni di dollari raccolti nel 2013 e un record di 12 milioni di dollari l’anno successivo. Il Met Gala è una delle fonti di finanziamento più importanti per il Costume Institute, con contributi totali previsti per oltre 200 milioni di Dollari in totale.

Chi organizza l’evento e come si fa a partecipare?

Gli ospiti più attesi al Met Gala 2022 sono stati proprio Chiara Ferragni e Fedez, per la prima volta in coppia. L’imprenditrice digitale aveva già partecipato all’evento nel 2015, con un abito firmato dalla casa di moda Calvin Klein. L’evento è organizzato da Anna Wintour, la direttrice di Vogue America ha un elenco degli ospiti esclusivo: per entrare non basta solo essere sulla lista della Wintour, ma bisogna anche pagare una quota per la raccolta fondi.

Anna Wintour ha letteralmente scelto lei il tema e lo sbaglia, sembra quasi il look del 2019 #Metgala pic.twitter.com/e8RZdIp9oZ — Angelica (@therealengie) May 2, 2022

Essere al Met Gala significa essere realmente una star planetaria. Secondo il New York Times l’ingresso costa 35mila dollari a persona (circa 30mila euro) mentre i tavoli della cena di gala oscillano tra i 200mila e i 300mila dollari. Alcuni anni fa, ci sono stati dei brand che hanno sborsato milioni di euro per un tavolo. Le cifre così alte sono giustificate dallo scopo dell’evento: una cena di gala per raccogliere fondi destinati al Costume Insitute, l’ala del Metropolitan Museum che si occupa di storia della moda. Lo scorso anno, svela il New York Times, sono stati raccolti 16 milioni di dollari.

Nonostante i costi molto alti, tutti vogliono partecipare: merito di Anna Wintour, che ha trasformato una raccolta fondi in un evento prestigioso e glamour. Non tutti però entrano pagando: i piccoli designer sono spesso “sponsorizzati” dai brand più grandi, e la maggior parte degli ospiti viene invitato dagli stilisti.