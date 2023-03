Jenna Ortega, la protagonista della serie cult “Mercoledì” di Netflix ha confessato di aver cambiato buona parte della sceneggiatura originale. Il motivo? “Non aveva assolutamente senso”.

Jenna Ortega: “Mercoledì di Netflix? Ho cambiato le battute”

Dopo il successo mondiale di “Mercoledì“, la serie Netflix con protagonista Jenna Ortega, cresce l’attesa per la seconda stagione in arrivo il prossimo anno. Intanto l’attrice americana ha fatto delle importantissime rivelazioni sul personaggio della famiglia Addams che le ha regalato una popolarità senza precedenti.

“Quando ho firmato il contratto per Mercoledì non avevo letto tutti i copioni e pensavo che il personaggio sarebbe stato molto più cupo ma non era così” ha confessato la giovane attrice che ha deciso di apportare delle modifiche al copione della sceneggiatura per rendere il personaggio di Mercoledì meno piatto. “Non sapevo quale fosse il tono del racconto né quale sarebbe stata la colonna sonora ma poi ho dovuto impuntarmi perché tutto quello che fa Mercoledì e quello che dovevo interpretare, secondo la sceneggiatura originale, per me non aveva assolutamente senso” – ha rivelato l’attrice che ha aggiunto – “ci sono stati momenti sul set in cui sono diventata anche quasi poco professionale, dal momento che ho iniziato a cambiare le battute“.

Jenna Ortega: “Sono diventata molto protettiva nei confronti di Mercoledì”

La decisione di Jenna Ortega di cambiare la sceneggiatura della serie Netflix “Mercoledì” non è stato un capriccio, ma bensì il desiderio di rendere il suo personaggio meno piatto rispetto a come descritto nel copione iniziale. Secondo l’attrice, infatti, la prima Mercoledì nella sceneggiatura iniziale era piatta e non affrontava un percorso di crescita personale. ”

“Sono diventata molto protettiva nei confronti di Mercoledì. Non puoi condurre una storia senza avere un arco emotivo, perché poi diventa noiosa e non piaci a nessuno” – ha raccontato l’attrice che ha aggiunto – “mi sentivo come se tutti volessero cose diverse da lei (Mercoledì). Ricordo che Tim non voleva che avessi alcuna espressione o emozione. Voleva una superficie piana. È divertente e fantastico tranne quando stai cercando di portare avanti una trama, e Mercoledì è in ogni scena. Ci sono state molte battaglie del genere perché sentivo che le persone non si fidavano sempre di me quando stavo creando il mio percorso e il suo arco narrativo“.

Che dire: l’attrice ci ha visto giusto, visto che il personaggio di Mercoledì è diventato tra i più amati dal pubblico di tutte le età!