Mercoledì 2, la serie dei record si farà: la conferma ufficiale di Netflix

Mercoledì 2 – Wednesday si farà. Proprio così, dopo settimane di attesa il colosso Netflix ha confermato la seconda stagione della serie record con protagonista Jenna Ortega.

Mercoledì 2 (Wednesday), Jenna Ortega tornerà con la seconda stagione su Netflix

Wednesday, in Italia nota come Mercoledì, avrà un seguito. La serie Netflix diretta dal geniale Tim Burton avrà un seguito dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima stagione che ha consacrato Jenna Ortega, nel ruolo della “piccola” della famiglia Addams, a star internazionale. La seconda stagione era attesissima da milioni di fan nel mondo che hanno reso la serie uno dei titoli più visti sulla piattaforma streaming. Basti pensare che la serie di Tim Burton ha registrato 1237 miliardi di ore visualizzate nei primi 28 giorni dall’uscita e ha superato il miliardo di ore di visualizzazioni solo tre settimane dopo il debutto alla pari di serie cult come “Stranger Things 4” e “Squid Game”.

“È stato incredibile creare uno show che ha connesso persone da tutto il mondo” sono state le dichiarazioni rilasciate dai creatori showrunner e produttori esecutivi Alfred Gough e Miles Millar a Tudum.com. Non solo, hanno aggiunto “siamo entusiasti di continuare il tortuoso viaggio di Mercoledì verso la seconda stagione. Non vediamo l’ora di tuffarci a capofitto in un’altra stagione ed esplorare il bizzarro e spettrale mondo di Nevermore. Dobbiamo solo assicurarci che Mercoledì non abbia svuotato prima la piscina“.

Mercoledì 2 su Netflix, data di uscita e trama

Ma quando uscirà Mercoledì 2 – Wednesday su Netflix? Al momento non è dato sapere la data di uscita ufficiale della seconda stagione, ma facendo due calcoli i nuovi episodi potrebbero arrivare sulla piattaforma streaming tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024, anche se bisognerà aspettare conferme ufficiali.

Per quanto riguarda, invece, la trama è ancora tutto da capire, anche se la prima stagione si è conclusa con una serie di indizi. A cominciare da Tyler che è riuscito a liberarsi fino a Mercoledì vittima di uno stalker. Non solo, i fan più attenti della serie hanno ipotizzato che il maggiordomo che ha prelevato la Addams dalla Nevermore Academy non sia il vero Lurch, ma un multiforme. Sarà davvero così? Per scoprirlo non resta che attendere i nuovi episodi della serie cult di Netflix!