Tutto pronto per la dodicesima edizione del Meraviglioso Modugno Show 2023, la serata-evento dedicata all’immensa opera di Domenico Modugno in programma a Polignano a Mare, in provincia di Bari. Ecco la data di messa in onda in tv, gli ospiti e le anticipazioni.

Meraviglioso Modugno Show 2023, quando in tv

Rai1 è pronta a trasmettere anche quest’anno “Meraviglioso Modugno Show“, l’evento dedicato al grandissimo Domenico Modugno. L’appuntamento è per venerdì 8 settembre in seconda serata dalle ore 23.15 Rai1. La serata-evento è prevista per lunedì 3 settembre 2023 nella splendida cornice di Piazza Suor Maria Giovanna Laselva a Polignano a Mare, paese natale di Modugno. A condurre l’evento quest’anno è Alessandro Greco accompagnato da Maria Cristina Zoppa, direttrice artistica di Meraviglioso da undici anni, inviata Rai Italia e Radiotuttaitaliana.

Una serata da non perdere dedicata all’estro e al genio di Mister Volare, l’uomo che con la sua voce e le sue canzoni ha superato i confini nazionali diventando una celebrità mondiale da più di 70 milioni di dischi venduti. Meraviglioso Modugno Show sarà trasmesso in Mondovisione e il media partner dell’evento Rai Radiotuttaitaliana.

Meraviglioso Modugno Show, tutti gli ospiti

Durante la serata – evento “Meraviglioso Modugno Show 2023” saranno tantissimi gli artisti e ospiti che si alterneranno sul palcoscenico allestito in Piazza Suor Maria Giovanna Laselva a Polignano a Mare. A cominciare da Madame, rivelazione dell’ultimo Sanremo 2023, premiata dalla manifestazione con il “Premio Modugno 2023”. Si tratta della prima volta che il premio viene assegnato ad una donna. In passato prima di lei sono stati premiati: Ermal Meta, Diodato, Brunori Sas e Giuliano Sangiorgi.

Ma passiamo agli ospiti dell’evento. Oltre a Madame ritroveremo: The Kolors protagonisti indiscussi dell’estate 2023 con “Italodisco”, Ermal Meta, gIANMARIA, Mario Incudine, Maninni e il cantautore pugliese Lamacchia. Il format televisivo è curato da Franca Gandolfi Modugno, moglie di Domenico Modugno, e da Maria Cristina Zoppa.

L’appuntamento con Meraviglioso Modugno Show 2023 è per venerdì 8 settembre 2023 in seconda serata su Rai.