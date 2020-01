Alberto Angela torna su Rai1 con la nuova edizione di “Meraviglie“, la terza edizione del programma dedicato alla scoperta di quei luoghi che rendono la nostra Italia la penisola dei tesori. Ecco le anticipazioni della prima puntata in onda sabato 4 gennaio 2020 su Rai1.

Meraviglie di Alberto Angela 2020 torna su Rai1

Sabato 4 gennaio 2020 alle 21.20 circa torna su Rai1 “Meraviglie“, il programma condotto con grandissimo successo da Alberto Angela. Il divulgatore scientifico torna nella prima serata di Rai1 con un nuovo viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, ossia quei luoghi che rendono la nostra terra una “penisola dei tesori”.

La nostra Terra è davvero la penisola dei tesori: ben 55 sono i siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Un piccolo grande record per il nostro Paese che può vantare su un patrimonio non solo ricco, ma anche variegato e presente in tutte le regioni che lo compongono. Durante la prima puntata Alberto Angelo porterà i telespettatori alla scoperta di Capri, la isola magica e dei sogni.

Meraviglie di Alberto Angela puntate: Isola di Capri, Palazzo Reale di Torino e Roma

La storia, il costume, la moda si intrecciano su questo scoglio al largo del golfo di Napoli. Per l’occasione Alberto Angela accompagnerà i telespettatori a scoprire la meravigliosa Grotta Azzurra, ma anche la storia di questa isola. Si parte da Villa Jovis, la sontuosa abitazione dell’imperatore Tiberio passando poi per Villa Lysis, considerata la culla della mondanità fino al sentiero dei fortini.

Diversi personaggi racconteranno il loro rapporto con l’isola di Capri: dal regista Mario Martone all’attrice Violante Placido che, nei panni di Eleonora Duse, rievocherà il contrastato rapporto della diva con l’isola.

Non solo Capri nella prima puntata di Meraviglie, visto che le riprese si sposteranno poi verso il maestoso Palazzo Reale di Torino. Uno dei Palazzi più belli al mondo verrà mostrato in tutta la sua sontuosità da Alberto Angela che lo attraverserà nei suoi labirintici percorsi raccontando anche alcuni episodi che sono alla base della nascita dell’Italia. Aurora Ruffino, invece, interpreterà regina Margherita, mentre Arturo Brachetti, che vive proprio accanto al Palazzo, condividerà cosa ha sbirciato dal Palazzo.

Dal Palazzo Reale di Torino alla città di Roma considerata la la regina delle acque per gli antichi. Il fontanone del Gianicolo, la fontana dei fiumi, la fontana di Trevi, il parco degli acquedotti. La storia della città eterna è in qualche modo legata all’acqua. A parlare del rapporto con Roma, le fontanelle e le fontane ci saranno Carlo Verdone, mentre Massimo Bonetti vestirà i panni di Gian Lorenzo Bernini, autore di tante fontane.