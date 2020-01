Nuovo appuntamento con Alberto Angela e “Meraviglie“, il programma dedicato alla scoperta dei luoghi che rendono la nostra terra una penisola di tesori a cielo aperto. Scopriamo le anticipazioni della seconda puntata in onda sabato 11 gennaio 2020 su Rai1.

Meraviglie di Alberto Angela 2020: seconda puntata

Sabato 11 gennaio 2020 alle 21.20 circa va in onda la seconda puntata di “Meraviglie – La penisola dei tesori“, il programma condotto con grandissimo successo da Alberto Angela. Il divulgatore scientifico torna nella prima serata di Rai1 con un nuovo viaggio alla scoperta delle “Meraviglie” italiane, ossia quei luoghi che rendono la nostra terra una “penisola dei tesori”.

La seconda puntata si apre da uno dei luoghi più magici ed insoliti: le cupole di San Marco della basilica di Venezia. Parte da qui il secondo viaggio di Alberto Angela che questa settimana porta i telespettatori alla scoperta della città lagunare. Un viaggio che parte dalle cupole di San Marco per poi proseguire verso Palazzo Ducale fino alle zone più oscure della storia di Venezia tra cui il carcere dei Piombi dove il divulgatore incontra Giacomo Casanova, interpretato dall’attore Fabio Troiano. Per l’occasione ospite della puntata anche Ottavia Piccolo, l’attrice che racconterà le sue esperienze di veneziana per scelta.

Meraviglie di Alberto Angela su Rai1: da Venezia a Paesum

Il viaggio di Alberto Angela prosegue dalla città di Venezia verso un’altra delle meraviglie del nostro Paese. Si tratta di Paestum, un pezzo di Magna Grecia situato in Campania. Un luogo magico dove ancora oggi sembrano raggirarsi quegli errori che hanno fatto grande la “Magna Grecia”. Presso i templi di Hera, infatti, è possibile immaginare di ritrovarvi la dea Atena o il Dio Nettuno. Nella splendida cittadina campana, Alberto Angela conduce i telespettatori alla scoperta della magnifica Tomba del tuffatore custodita presso il museo. Paestum è un luogo che ha conquistato i viaggiatori del Grand Tour come Goethe, che per l’occasione viene rievocato da Giorgio Marchesi, mentre Vinicio Capossela racconta il suo rapporto con questa terra senza tempo.

Infine da Paestum il viaggio del figlio di Piero Angela termina nella culla del Rinascimento Italiano: la città di Firenze. In questo luogo termina la seconda puntata tra le meraviglie di Palazzo Vecchio, sede del potere comunale e ancora oggi considerato il cuore della città. A raccontare i segreti di Firenze ci sono Francesca Cavallin nelle vesti di Eleonora di Toledo, mentre la rocker Gianna Nannini racconta cosa Firenze ha rappresentato per lei negli anni dell’adolescenza.