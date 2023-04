Memo Remigi ha presentato il suo ultimo libro, Sapessi com’è strano, e in un’intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, è tornato sul caso “molestie” di qualche mese fa. Il gesto pubblico, oltre alla riprovazione generale, gli costò il posto di lavoro. Ma andiamo con ordine.

Il “caso Morlacchi”, parla Memo Remigi

Lo scorso Ottobre un filmato di Striscia la Notizia mostrò Memo Remigi nello studio di Oggi è un altro giorno, programma di cui faceva parte, allungare la mano sul fondoschiena della collega Jessica Morlacchi.

Lo spiacevole episodio divenne un caso nazionale, mettendo alla berlina il cantautore, che fu anche licenziato in tronco. Da allora Remigi non è più uno dei membri del cast della trasmissione pomeridiana condotta da Serena Bortone. L’artista di Innamorati a Milano ha più volte chiesto scusa per l’accaduto ma, a quanto pare, non è bastato per farlo riammettere.

Memo Remigi presenta “Sapessi com’è strano” e torna a parlare delle molestie

A Sorrisi e Canzoni Memo Remigi ha presentato il suo libro autobiografico Sapessi com’è strano, in cui ripercorre tanti anni della sua vita privata e professionale.

Tuttavia, come prevedibile, il discorso è caduto anche sul caso che fece tanto scalpore verso la fine dello scorso anno. In proposito Remigi ha affermato che “sì, è stata una cosa riprovevole. Ho chiesto scusa ma rimane una cosa riprovevole anche se fatta in modo ingenuo. Purtroppo finora le mie scuse non sono state accettate, visto che nessuno mi ha più chiamato.

Il giornalista ha anche chiesto al cantante cosa gli avrebbe detto Lucia, l’amata moglie scomparsa due anni fa, a proposito di quanto accaduto e lui ha risposto che “mi avrebbe bastonato di brutto, mi avrebbe torchiato: “Ma che cosa t’è saltato in mente, con i tuoi scherzi, con la tua goliardia del cavolo!?”. Nella vita di cavolate ne ho fatte tante e lei non mi ha mai giustificato. E ci sono cose che non si possono giustificare…”.

Per completezza va ricordato che la “vittima” di Remigi, l’ex Gazosa Jessica Morlacchi, ha perdonato l’artista meneghino, lo farà anche la Rai?