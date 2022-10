Memo Remigi è stato allontanato dalla trasmissione pomeridiana in onda su Rai 1 e condotta dalla giornalista Serena Bortone “Oggi È Un Altro Giorno”, un allontanamento oltre che dalla trasmissione anche da tutta la Rai. Il cantante si è reso protagonista di uno spiacevole episodio che coinvolge un altra protagonista del programma di Rai 1: Jessica Morlacchi. Da quanto si apprende, l’allontanamento è stato preso in considerazione dopo che Memo Remigi ha palpato in diretta Jessica Morlacchi.

Memo Remigi allontanato da “Oggi È Un Altro Giorno” e dalla Rai dopo aver palpato in diretta Jessica Morlacchi

Grande imbarazzo durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, il talk pomeridiano di Rai 1 condotto da Serena Bortone. Memo Remigi avrebbe palpeggiato la leader dei Gazosa, Jessica Morlacchi. Il cantante 84enne è stato allontanato dal programma.

Memo Remigi: lo spiacevole episodio nei confronti di Jessica Morlacchi

L’episodio risale alla puntata di venerdì 21 ottobre, durante il promo della trasmissione. Nei video che circolano sui social, si vedono i due artisti l’uno accanto all’altra, mentre ascoltano con attenzione i temi al centro della puntata, quando si vede chiaramente da un video circolato in rete, Memo Remigi, abbracciato a Jessica Morlacchi, prima le stringe più volte il braccio, per poi far scendere lentamente la mano verso il fondoschiena della collega che, prontamente, allontana la mano del cantautore e la riposiziona sul suo fianco tenendola ferma.

Dagospia aggiunge inoltre che dietro le quinte della trasmissione ci sarebbe stato un piccolo terremoto. La cantante sarebbe andata su tutte le furie e avrebbe ricevuto supporto e solidarietà da parte di dirigenti e responsabili.

Comunicato della Rai in merito al contratto di Remigi

La Rai oggi ha comunicato di aver risolto il contratto di Remigi con il programma “Oggi è un altro giorno” per “comportamento in violazione codice etico”. Nella nota si legge: “La Rai ha risolto il contratto che prevedeva la partecipazione dell’artista Memo Remigi al programma “Oggi è un altro giorno” in onda su Rai1. A seguito di un comportamento in violazione del Codice Etico dell’Azienda, la Direzione Day Time aveva già deciso lo scorso sabato 22 ottobre la sospensione delle presenze nella trasmissione che è stata comunicata all’interessato. La Commissione stabile per il Codice Etico dell’Azienda ha confermato la violazione delle norme”.

Caso Memo Remigi: le parole di Serena Bortone

La conduttrice Serena Bortone è intervenuta in diretta dichiarando: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi in questo studio si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato: in questo programma, in questa Azienda e, per quanto mi riguarda, in nessun luogo. Per rispetto della persona coinvolta, avevamo mantenuto il riserbo ma ora che l’episodio è diventato pubblico, sento di avere un dovere di sincerità con voi, di esprimere anche pubblicamente la mia solidarietà a Jessica. Solidarietà mia, della direttrice, dell’azienda e il mio profondo dispiacere. Mi fermo qui, per ora”.

