Melaverde torna su Canale 5 con la ventiduesima edizione e una serie di novità. Il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni dice ‘addio” ad Edoardo Raspelli rimpiazzato dalla presenza fissa di Vincenzo Venuto accanto alla confermatissima Ellen Hidding. Ecco la data di inizio.

Melaverde 2019 2010, quando inizia su Canale

Al via da domenica 15 settembre 2019 dalle ore 12.00 la 22esima edizione di Melaverde, il programma dedicato ad agricoltura, ambiente e tradizioni trasmesso con grande successo su Canale 5.

Un ritorno molto atteso, considerando che lo scorso anno il programma ha registrato ottimi ascolti con picchi che hanno infranto i 2.500.000 spettatori e uno share del 17%. Al timone della nuova edizione confermata la coppia Vincenzo Venuto ed Ellen Hidding pronti a raccontare la biodiversità, l’agricoltura e le meraviglie del nostro Paese.

Durante la prima puntata, Ellen Hidding sarà nella campagna lodigiana per condivider con i telespettatori la storia di un’azienda italiana leader nel settore dei cosmetici naturali. Si tratta de “L’Erbolario”, azienda 100 made in Italy che da oltre quarant’anni si occupa di “cosmetici vegetali” nati da materie prime vegetali e rinnovabili. Vincenzo Venuto, invece, andrà a Pescasseroli alla scoperta del Parco Nazionale d’Abruzzo.

L’appuntamento con Melaverde sarà anticipato tutte le domeniche dalle ore 11.00 con “Le Storie di Melaverde”, che si occuperà di affrontare argomenti e temi con chiavi di lettura diversi.

Melaverde torna in tv senza Edoardo Raspelli

La ventiduesima edizione di Melaverde dovrà dire “addio” ad Edoardo Raspelli, volto storico del programma. A decidere di lasciare il programma è stato lo stesso giornalista e conduttore stanco oramai di condurre a “corrente alternata”.

“Era la mia vita e mi piange il cuore, ma non me la sento più di lavorare a corrente alternata”

sono state le motivazioni di Raspelli quando ha ufficializzato il suo addio al programma in cui ha lavorato per ben 21 anni. Non solo, il conduttore ha anche precisato:

“Mi piange il cuore, dopo quasi 21 anni. Melaverde era tutta la mia vita professionale (e non solo) ma non me la sento di proseguire così. Mi avevano comunicato di aver deciso di voler fare a meno di me nel 2020 ma di volermi fare condurre la metà delle puntate di quest’autunno, sette su quattordici:preferisco lasciar perdere, anche se ho il magone”.

Un addio in parte solo anticipato quello di Raspelli che dal 2020 sarebbe stato ugualmente rimosso dal suo ruolo di conduttore.