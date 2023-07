Megan Montaner, la Pepa de Il Segreto, torna in tv. L’attrice spagnola è la protagonista principale di una nuova serie tv thriller creata e diretta da Alex de la Iglesia. Ecco tutto quello che c’è da sapere: quando in tv, dove vederla, cast e trama.

Megan Montaner nella nuova serie tv “30 coins”: dove vederla in tv e streaming

Si chiama “30 Coins – Trenta Denari“, la serie tv che segna il ritorno di Megan Montaner sul piccolo schermo. La serie tv è disponibile dal 29 giugno 2023 sulla piattaforma di Warner Bros Discovery con due episodi a settimana. Si tratta di una importante produzione che ha visto collaborare HBO Europe e Latin-America in cui ritroviamo l’attrice e modella spagnola, che tutti ricorderanno per il ruolo di Pepa ne Il Segreto, accanto a Miguel Angel Silvestre.

La serie thriller, girata a Pedraza nella provincia di Segovia con riprese anche a Salamanca, Madrid, Gerusalemme, Roma, Parigi, Gineva, New York, è composta da 8 episodi. Oltre alla messa in onda su Warner Tv, la serie è disponibile anche in streaming su Discovery+.

30 Coins – Trenta Denari, la serie: la trama e il cast

La serie “30 Coins – Trenta Denari” è stata presentata dal regista e sceneggiatore Alex de la Iglesia come il progetto di una vita. Una storia accattivante in cui ha saputo mixare sapientemente thriller, azione e mistero partendo dalla piccola cittadina di Segovia, città storica a nord-ovest di Madrid, per poi abbracciare il mondo intero. Tra i personaggi della serie c’è Padre Vergara, un pugile ed ex detenuto diventato esorcista di professione. La sua vita cambia quando viene scoperta una moneta che potrebbe appartenere alle tre con cui Giuda venne pagato per il tradimento di Gesù. Una ricerca che coinvolge anche Paco, il sindaco della cittadina spagnola, e Eva, la veterinaria. Il trio diventa così protagonista di un complotto che coinvolgerà anche la Santa Sede.

Tra i protagonisti oltre a Megan Montaner nei panni della veterinaria Elena Echevarria, ci sono anche: Miguel Angel Silvestre nel ruolo del sindaco Paco. L’attore è noto per aver recitato nelle serie di successo: Sense 8, Sky Rojo, La Casa di Carta, Velvet Collection. Nel cast anche Eduard Fernandez nei panni di Padre Manuel Vergara. La serie è già stata confermata per una seconda stagione.