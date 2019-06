Megan Montaner a partire da domenica 9 giugno sarà la protagonista principale, su Canale 5, della Serie TV “Lontano da te“, la nuova commedia romantica internazionale prodotta per la prima volta insieme da Mediaset Italia e Mediaset España.

Intervista esclusiva a Megan Montaner

Abbiamo raggiunto la protagonista della Fiction “Lontano da te” Mega Montaner (che nella serie interpreta “Candela” – una ballerina sivigliana) e gli abbiamo fatto qualche domanda a proposito di questa nuova produzione e sui suoi progetti futuri. Non poteva mancare la domanda circa il personaggio interpretato e che l’ha resa celebre, Pepa ne’ Il Segreto.

Megan dopo alcuni anni ritorni in Italia con la fiction “Lontano da te”: ci racconti quest’esperienza?

Per me è stata una grande esperienza. È stato un progetto che mi ha permesso di registrare in tre paesi diversi con un team artistico e tecnico spettacolare, con il quale mi piacerebbe lavorare anche in futuro.

Come ti sei trovata con l’attore Alessandro Tiberi?

Alessandro è una persona meravigliosa. È un compagno generoso e sul set è stato un lusso averlo come partner.

Cosa devono aspettarsi i fan dalla fiction “Lontano da te”?

È una serie divertente, molto leggera e credo che toccherà il cuore delle persone.

Il Segreto è stata la serie televisiva che ti ha portato al successo. Ti manca Pepa?

Pepa è stata importante durante il mio percorso, ma tutti i personaggi che ho interpretato mi hanno regalato molto. Ho avuto la fortuna di interpretare anche altri personaggi che mi hanno regalato nuove esperienze, come ad esempio Candela di “Lontano da te”.

L’Italia ti ha accolto quasi come una figlia: cosa ti piace di più del nostro paese?

Si è vero, sono molto legata all’Italia. Sin dal primo momento mi ha trattato molto bene e di questo paese mi piace veramente tutto: il cibo, la gente, i paesaggi, le città. È un paese ricco di diversità culturali e io personalmente ho ricevuto sempre amore.

Oltre a “Lontano da te” ci sono altri progetti televisivi di cui puoi parlarci?

Ho appena iniziato a girare la serie “30 monedas” per HBO diretta da Alex de la Iglesia che andrà in onda il prossimo anno. In Spagna, inoltre, è appena stata rilasciata la serie “La Caza Monteperdido” su TVE.

Auguriamo un forte in bocca al lupo per la sua carriera alla bellissima Megan Montaner. Ricordiamo inoltre l’appuntamento con la nuova fiction di Canale 5 per Domenica 9 giugno 2019.